El Consell de Seguretat de l’ONU va renovar ahir durant sis mesos la seva missió política a l’Afganistan en una resolució que reclama també als talibans un «govern inclusiu i representatiu» i participació de les dones en la vida social. El text va ser redactat per Estònia i Noruega, país que va celebrar el «missatge unit» que el Consell envia a l’Afganistan. A l’agost, una resolució de Consell de Seguretat que demanava la llibertat de moviment per als afganesos que desitgessin abandonar el país, només va aconseguir 13 vots, ja que Rússia i la Xina es van abstenir.

En el seu últim document, el Consell de Seguretat destaca el «paper important que l’Organització de Nacions Unides seguirà exercint en la promoció de la pau i l’estabilitat a l’Afganistan». La resolució reconeix així mateix «la necessitat d’augmentar els esforços per a proporcionar una ajuda humanitària a l’Afganistan» i destaca la «importància de la lluita contra el terrorisme» al país.

Per altra banda, Europa ha de cooperar per aturar els fluxos migratoris i evitar una nova crisi de refugiats. Així ho van pactar els líders de tots els països mediterranis de la Unió Europea, que es van reunir ahir a Atenes.

Després de la conquesta talibana a l’Afganistan, Europa -i sobretot el sud del continent- viu en suspens a l’espera d’una nova onada migratòria que podria arribar en els propers mesos.

«Des d’Espanya hem defensat sempre reforçar la dimensió exterior de la migració, amb els països d’origen i de trànsit, per evitar aquests fluxos migratoris tan intensos que hem rebut i podem rebre en els propers mesos i anys», va explicar el president espanyol, Pedro Sánchez, en la roda de premsa posterior a la reunió, en què van participar, també, la presidenta de la Comissió Europea i els líders de França, Portugal, Itàlia, Grècia, Malta, Xipre, Eslovènia i Croàcia.

Aquesta ha estat la primera vegada que aquests dos últims països han participat en la cimera, la EUMED.

Per part seva, les autoritats instaurades pels talibans a l’Afganistan van donar ahir l’ordre perquè tots els estudiants homes de país reprenguin les seves classes a partir d’avui, tot i que la mesura exclou les dones. El Ministeri d’Educació va explicar en un comunicat que totes les escoles masculines i les madrasses reobriran avui, de manera que tant professors com estudiants hauran d’acudir a aquests centres.

El Ministeri havia assenyalat prèviament que tots els estudiants podrien reiniciar els seus estudis, si bé havia destacat que únicament en classes segregades per sexe i en la qual les dones vestissin amb burca. Abans de la presa del poder dels talibans ja era habitual a l’Afganistan, un país amb marcats tints conservadors, la segregació per sexes a les escoles primàries. Aquest conflicte es va traslladar fa tot just unes setmanes al nivell universitari. Llavors, la mesura es va materialitzar mitjançant cortines que separaven les classes a les facultats perquè homes i dones puguin compartir un mateix espai, encara que separats per una cortina.