Dos motoristes van morir ahir divendres a la nit en un accident de trànsit a Lleida provocat per un conductor begut, drogat i que ha fugit del llocs dels fets. L'avís del sinistre es va rebre a les 23.48 hores al quilòmetre 2 de l'A-22. Per causes que encara s'estan investigant, un tot terreny va col·lidir amb una motocicleta i aquesta va caure a terra. Com a conseqüència de l'accident, els dos ocupants de la moto van morir. Es tracta de J.L.B., un home de 41 anys, i d'M.M.F., una dona de 39, ambdós veïns de Lleida. Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor del tot terreny com a presumpte autor de dos homicidis per imprudència greu, conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues i omissió del deure de socors.

El conductor arrestat: 38 anys i veí de la capital del Segrià

Segons ha detallat la policia catalana, l'arrestat té 38 anys i també és veí de la capital del Segrià. Els fets van tenir lloc ahir divendres sobre les 23.00 hores a l'autovia A-22 a Lleida. Una patrulla de mossos que feia tasques de seguretat ciutadana es trobava a una benzinera a l'N-240, situada paral·lela a l'A-22. Els agents van observar un vehicle circulant per l'autovia en sentit Lleida a molt baixa velocitat i que feia un soroll compatible amb una roda punxada. Ràpidament, els mossos van accedir a l'autovia per aturar el vehicle i ho van poder fer al Camí del Romànic. Els agents van observar que presentava un fort cop a la part davantera, li faltaven la matrícula i el para-xocs i tenia una roda punxada.

Triplica la taxa d'alcohol permesa

Els mossos van comprovar que a l'interior només hi havia el conductor i que aquest presentava símptomes evidents d'anar sota els efectes d'alguna substància. Amb el suport d'una dotació de trànsit se li va fer les corresponents proves de detecció i va donar positiu en alcoholèmia amb una taxa de 0,83 mg\/l, més de tres vegades la permesa. En la prova de drogues també va donar positiu de forma indiciària, a falta de fer els anàlisis al laboratori. Mentre els mossos feien gestions amb aquest individu, un conductor es va aturar al lloc i els va explicar que a l'autovia A-22, a prop d'allà, s'havia produït un accident.

Fuig durant dos quilòmetres i és interceptat pels Mossos

Diverses dotacions dels mossos van anar fins al lloc del sinistre i van localitzar dues persones finades i les restes de la seva motocicleta. En una primera inspecció del lloc, els agents van trobar també la matrícula del vehicle escàpol. Segons les primeres gestions, el conductor del vehicle hauria provocat l'accident mortal i hauria continuat la marxa durant un parell de quilòmetres fins que els mossos el van interceptar. Per tot plegat, els agents han detingut el conductor, que passarà durant les properes hores a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.

Arran de la incidència, es van activar diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies i el servei de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquestes dues noves víctimes, ja són 95 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.