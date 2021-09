El rei Felip VI i el president del Govern, Pedro Sánchez, tornaran a Barcelona el 30 de setembre per a la inauguració de l’Automobile Barcelona. La participació del Monarca és habitual al saló de l’automòbil i s’ha donat en cada edició fins i tot des que Joan Carles I encara era príncep d’Astúries. L’estrena de la mostra s’ha produït oficialment els divendres abans de l’arribada del públic, però en aquesta ocasió s’ha optat per avançar un dia la seva presència i evitar així possibles protestes dels CDR en coincidir el divendres amb l’aniversari de l’1-O. En aquest sentit, la passarel·la del saló ha viscut moments curiosos a nivell polític, com la fredor entre Mariano Rajoy i Artur Mas el 2015, o entre el Rei i el llavors president Quim Torra en l’edició del centenari, en 2019. La vinculació amb el saló internacional de l’automòbil ja ve des de lluny, i en la seva primera edició de 1922 va comptar amb la presència del rei Alfons XIII.