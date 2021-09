La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, adverteix que algunes de les vacunes contra la covid-19 de què disposen ja haurien caducat i d’altres estarien a punt de fer-ho. El departament va fer una previsió el mes d’agost de les dosis que necessitaria de cara al setembre, un cop represa l’activitat després de les vacances d’estiu d’acord amb els càlculs dels experts, i que apuntaven un increment del nombre de demandants del vaccí.

No obstant això, aquest augment no s’ha registrat, motiu pel qual hi hauria dosis que ja haurien superat els 30 dies de vida que tenen un cop descongelades. Cabezas va assegurar que aquestes vacunes es guardaran a les neveres i es consultarà l’Agència Espanyola del Medicament per donar-los el millor ús.

Cabezas ho va explicar a la residència Feixa Llarga de l’Hospitalet de Llobregat, on ahir es van posar les primeres terceres dosis de la vacuna de la covid-19 a Catalunya. «Podria ser que alguna ja hagi caducat, i d’altres, i aquests dies hem de fer tots els esforços perquè la gent se la vulgui posar», va admetre.

És per aquest motiu que ja s’ha començat a calcular quantes d’aquestes dosis ja estarien caducades a través dels centres repartits pel territori, que són els que les custodien. Per aquest motiu, va assegura Cabezas que abans de llançar-les es procedirà a desar-les en neveres i contactar amb les empreses farmacèutiques i amb l’Agència Espanyola del Medicament per determinar el recorregut que han de fer. «Sempre calculem les dosis i es descongelen en previsió de les que es posaran en les següents setmanes, i a l’agost es va fer una previsió d’acord amb criteris d’experts per al mes de setembre que no s’han complert», va afegir la secretària de Salut Pública. En aquest sentit, apuntaven que s’esperava un increment de la demanda després de les vacances d’agost que no s’ha vist reflectida en les reserves per vacunar-se, motiu pel qual fan una crida perquè tothom qui encara no s’hagi vacunat ho faci. «Tenim centres per vacunar i vacunes però ens falta la gent, tot i això, per sobre dels 12 anys estem gairebé en el 80% de la població vacunada», va detallar Cabezas.