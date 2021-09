El Departament de Salut ha començat a injectar la tercera dosi de la vacuna contra la covid-19 a les persones grans que viuen en residències geriàtriques.

Tot i que dijous passat es va anunciar que es començaria aquesta vacunació a partir de la setmana que ve, ahir la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, i la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, es van desplaçar fins a la residència Feixa Llarga de l’Hospitalet de Llobregat per assistir a la inoculació d’aquestes dosis addicionals. Es tracta de la primera residència on ja es va posar la primera dosi de tot Catalunya el dia 27 de desembre, i una de les residents és Josefa Pérez, que ja va ser la primera persona vacunada contra la covid-19 a Catalunya.

La tercera dosi ha de servir per «mitigar la pandèmia», segons va dir la consellera de Drets Socials, Violant Cervera, després que les primeres i segones dosis han fet que la cinquena onada hagi estat «menys crua». «Aquest mateix matí [ahir] ens hem reunit amb la patronal del sector de les residències per posar en marxa un dispositiu amb cinc residències, i la setmana que ve l’iniciarem a tot Catalunya amb usuaris de residències geriàtriques i centres de dia que són en residència», va explicar la consellera.

Així, a banda de la residència Feixa Llarga de l’Hospitalet, ahir mateix ja es van administrar vacunes a persones d’edat avançada de centres de Ripollet, Cadaqués, Vielha i Barcelona. «Anirem ampliant el ventall amb la resta de gent gran», va afegir la consellera.

Al seu torn, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va detallar que a Catalunya hi ha unes 40.000 persones en residències de gent gran, que majoritàriament estan vacunades amb la primera i la segona dosi. «Esperem que també vulguin la tercera», va afegir Cabezas.

«A la Comissió de Salut Pública també s’ha aprovat ampliar les dosis addicionals al que anomenem Grup C, amb persones que poden patir complicacions per la covid», va apuntar la secretària de Salut Pública, entre elles persones amb immunodepressió o que han estat sotmeses a un trasplantament. «A Catalunya hi ha unes 3.900 persones que han estat trasplantades o amb un tractament immunodepressor», va afirmar Cabezas.

Les primeres, satisfetes

Josefa Pérez ja va ser la primera persona que va rebre la primera i la segona dosi de la vacuna contra la covid a Catalunya, i ara també ha estat la primera a ser innoculada amb la tercera. A l’edat de 90 anys, va assegurar que mai s’hauria imaginat trobar-se en aquesta situació, convertida en centre d’atenció: «Em trobo bé, i la vacuna no m’ha fet cap mal», va explicar.

Paquita Bonillo, de 83 anys, ha estat la segona a rebre la vacuna, i Carmel Lara, de 86, la tercera. «Animo a tothom perquè es vacuni, i la meva neta la primera: no saps el que et perds», va dir en to de broma.