El Departament de Salut va declarar ahir 17 hospitalitzats menys per covid-19 les hores anteriors (629) i 21 crítics menys ingressats a les UCI, que van passar de 237 a 216. En paral·lel, es van notificar 652 nous contagis confirmats per PCR o TA. L’Rt va baixa una centèsima, a 0,88, i el risc de rebrot va continuar lleugerament a la baixa i es va situar en 83 (-4). Es van notificat 13 morts en les hores anteriors. El 3,12% de les proves que es van fer en la setmana anterior van donar positiu. La incidència acumulada a 14 dies va passar de 102,91 a 98,82, mentre que a 7 dies va baixar de 45,65 a 44.

Pel que fa al conjunt de l’Estat, es van registrar 3.222 positius i 44 defuncions des de dijous. D’aquesta manera, la xifra d’infectats des de l’inici de la pandèmia és de 4.929.546 i la de víctimes és de 85.783, amb una incidència acumulada a 14 dies de 91,21 infeccions per cada 100.000 habitants, 5,1 punts inferior que l’últim registre. Catalunya encapçala els contagis en els 7 dies anteriors amb 3.521 casos, seguida per Madrid (2.804) i Andalusia (2.625).

Des de l’inici de la pandèmia, Catalunya és on més contagis s’han acumulat amb 909.294 casos, seguida per Madrid (886.598) i Andalusia (797.042). En els 7 dies anteriors hi va haver 222 víctimes mortals, 29 de les quals a Andalusia i 27 tant a Castella i Lleó i Extremadura.

Ahir hi havia Espanya 3.809 pacients ingressats per la infecció, que ocupaven el 3,18% de tots els llits disponibles. Un total de 1.028 persones estaven ingressades a l’UCI, l’11,28% del total de llits per a crítics a l’Estat.

En les 24 hores anteriors hi havia 315 persones hospitalitzades a l’Estat per la infecció i 419 van ser donades d’alta.

D’altra banda, el 75,4% de la població espanyola ja té la pauta completa de la vacunació. Pel que fa a les xifres diàries de vacunació aportades pel Ministeri de Sanitat, el 75,4% de la població té les dues dosis (35.784.743 persones) i el 78,8% de ha rebut almenys una dosi (37.385.758 persones). A Catalunya, el 71,8% de la població (5.587.226 persones) ha rebut dues dosis i el 75% (5.831.495) en té almenys una.