El coronavirus continua baixant a Catalunya i arribant a xifres que no es veien des de feia mesos. Ahir, després de baixar dels 600 pacients ingressats, aquest diumenge Salut ha notificat que el risc de rebrot és a 76 punts. Per trobar una xifra similar s’ha de retrocedir fins a principis de juliol del 2020. La positivitat també cau del 3%, i se situa en el 2,93%.

Els altres indicadors epidemiològics, en general, mantenen la tendència a la baixa dels últims dies, tot i que alentida: la incidència acumulada a 14 dies (IA14) baixa fins als 92,32 contagis, mentre que a 7 dies (IA7) se situa en els 40,33 casos, les dues dades menys que el dia anterior.

Quant a contagis, s’ha informat de 532 més, una xifra una mica més baixa que els últims dies, tot i que s’ha de tenir en compte que els caps de setmana es fan menys proves. S’han notificat 14 morts en les últimes hores i el total de defuncions des de l’inici de la pandèmia és de 23.820.

Quant a la pressió hospitalària, els ingressos per covid-19 han augmentat les últimes 24 hores en 14 pacients, amb la qual cosa es trenca la tendència descendent dels últims dies, si bé han disminuït en tres les persones ingressades a l'UCI.

Per comarques, les que tenen un risc de rebrot més elevat són Osona (280), on ha tingut lloc aquesta setmana el Mercat de la Música Viva de Vic, la Segarra (255) i la Garrotxa (213), i només una comarca registra zero casos, l'Alta Ribagorça.

Per ciutats, Vic és la que té risc de rebrot més alt, 462, amb un Rt d'1,17, mentre a Barcelona, la més poblada, aquestes xifres són 81 i 1,06, respectivament.

Quant al ritme de vacunació, continua sent lent i les últimes 24 hores han estat inoculades només prop de 7.500 persones, de les quals 3.183 eren primeres dosis, enfront de les més de 21.781 consignades ahir dissabte.

Només un 60%de les persones d'entre 20 i 34 anys estan vacunades amb les dues dosis

Fins a ahir, 5.848.709 persones havien rebut ja la primera dosi, mentre que 4.959.033 han obtingut les dues dosis i 5.627.222 tenen la pauta completa, sent les franges d'edat d'entre 20 i 29 anys (60,5%) i de 30 a 34 anys (61,1,%) les que es troben més ressagades quant al ritme de vacunació.

El total de catalans amb la pauta completa és del 71,1%, el 80,9% si s'exclou a la població menor de 16 anys, o el 79,6% si no es té en compte els menors de 12 anys.