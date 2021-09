El secretari general de Junts va advertir ahir que no permetrà que ningú imposi qui parla en nom seu o de l’independentisme. Per això, va dir que la prohibició que els membres de JxCat que no són part del Govern assistissin a la taula de diàleg «no era una qüestió de noms».

Sánchez va recordar ahir al primer Consell Nacional des de la fundació formal del grup, que a la taula del 2020 hi havia dirigents que no formaven part del Govern. «Tenim molts noms possibles, però ens han vetat perquè sabien que portaríem llums i taquígrafs i seríem la veu de la no-renúncia», va argumentar. «La presència de Junts incomodava el govern espanyol perquè som els de Puigdemont, i Puigdemont molesta», va afegir.

Al govern espanyol el va advertir que «el compromís insubornable» de JxCat amb el diàleg no es pot «confondre amb renúncia». «Parlarem amb tothom encara que no vulguin parlar amb nosaltres», va reblar, afegint que no seran un «actor que mesellament renunciï a la seva proposta a canvi d’aparèixer en una imatge». «Volen convertir la taula de diàleg en una taula administrativa de màxim nivell per resoldre conflictes administratius», va opinar.

«Tenim un compromís clar i inequívoc per avançar en la resolució del conflicte polític, però ho farem des d’una posició de claredat, fermesa i dignitat, que són elements fonamentals i imprescindibles», va dir.

Sànchez va afirmar que tot i les discrepàncies internes, JxCat manté el «respecte, lleialtat i compromís» amb el seu soci de Govern, i en especial amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. De fet, va assegurar que aquestes discrepàncies no posaran en risc la majoria independentista al Parlament. Per això, va dir als partits que volen canviar el Govern que perdin «tota esperança» i que si volen «un tripartit» que «el guanyin a les urnes».

A banda, ahir va assegurar que la seva formació «mai posarà en risc el treball» amb les altres forces independentistes, ERC i CUP, «per portar aquest país a assolir la república catalana» tot i tenir algunes discrepàncies.

El Consell també va servir per engegar la maquinària del partit cap a les eleccions municipals del 2023, en la qual va obrir la porta als altres independentistes a incorporar-se a les seves candidatures. En aquest sentit va dir que «trobarem fórmules», perquè aquest sector independentista estigui unit i representat a tots els municipis, més enllà dels noms de les candidatures. «Aspirem a molt i ho volem tot, anem a totes», va assegurar.

Sànchez va dir que JxCat vol ser «majoritari, hegemònic» i l’«embrió de la força d’unitat nacional que durà la independència».

Solucions alternatives al Prat

Sobre la taula de diàleg amb el govern espanyol no va voler parlar del contingut, perquè no el coneix a fons, però sí que va criticar al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per fer «una sola concreció»: l’anunci de la retirada de la inversió per ampliar l’aeroport del Prat. Segons ell, aquest anunci trenca l’acord del 2 d’agost amb el Govern i demostraria que el govern espanyol «no té gens d’interès a invertir en infraestructures clau» per Catalunya.

En aquest sentit, va dir que Junts segueix apostant per l’ampliació però preservant l’estany de la Ricarda, i va apostar per buscar altres possibles solucions, com canviar les rutes d’enlairament i aterratge. «Es poden trobar solucions si es vol, però la voluntat del govern espanyol és prometre inversions i no realitzar-les, un cop més», va afegir. Per part del govern espanyol, Sánchez no descarta que hi hagi hagut «mala fe, improvisació o que no ha superat les discrepàncies internes».