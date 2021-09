El gegant tecnològic Microsoft està buscant oficina en una zona cèntrica de Barcelona en la qual instal·lar el seu centre d’operacions -hub- especialitzat en tecnologies d’Intel·ligència Artificial, que si tot va segons el previst serà una realitat ja a partir de gener de 2022. Així ho va explicar en una entrevista concedida el vicepresident corporatiu de Microsoft als Estats Units, Jordi Ribas, qui també és responsable de l’equip de Search & AI (Cerca i Intel·ligència Artificial) d’aquesta gran companyia.

El de la capital catalana serà el quart centre de Microsoft d’aquestes característiques a Europa -amb els de Londres, París i Munic- i el vuitè del món.

Per què Barcelona? Perquè «Barcelona és un pol d’innovació i d’atracció de talent», destacava Ribas, que posa xifres a la seva asseveració: la ciutat compta amb uns 100.000 professionals de l’àmbit de la tecnologia, 800 grups de revolta amb més de 25.000 investigadors i més de 1.500 empreses emergents.

A més, Ribas va lloar l’«impuls a la digitalització» que estan promovent les administracions central i catalana, que «estan prenent els mesuris correctes» en aquesta matèria.

En concret, va fer referència a l’Estratègia Nacional d’Intel·ligència Artificial de la Vicepresidència primera del Govern i al pla CATALONIA.AI de la Generalitat, «dues excel·lents eines per desenvolupar el mercat» d’aquesta tecnologia.

En aquest hub treballaran inicialment 30 enginyers de programari i científics de dades especialitzades en Intel·ligència Artificial, aprenentatge automàtic (machine learning) i aprenentatge profund (deep learning), una plantilla que Microsoft preveu augmentar fins a superar el centenar d’empleats d’aquí a uns anys. Aquesta empresa tecnològica manté la seva a posta pel teletreball també per al període que s’obri després del final de la pandèmia, per la qual cosa el centri adoptarà «un model híbrid» en el qual parteix dels empleats operessin donis de casa.

A Microsoft, explicava Ribas, «qualsevol empleat pot treballar des de casa fins al 50% del temps». L’empresa nord-americana encara no ha definit on situarà exactament l’oficina del seu hub a la capital catalana, ja que està «considerant diverses zones», però sí que diu que serà en un lloc cèntric de Barcelona. Microsoft preveu així mateix que el hub obri els portis a partir de gener del proper any, sempre que l’evolució de la pandèmia ho permeti, si bé no hi ha encara fixada una data concreta al calendari.