La ministra de Política Territorial i portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, assegura que la pròxima taula de diàleg amb la Generalitat de Catalunya serà quan «hi hagi un altre acord».

En una entrevista que publica avui el diari de la mateixa editorial de Regió7, El Periódico, Rodríguez defensa que no poden tenir com a interlocutors als partits i que amb qui han de negociar és amb el Govern.

En ser preguntada per l’amnistia i autodeterminació que reclamen els partits independentistes catalans, insisteix que no se sortirà de la Constitució ni de la llei en les negociacions amb Catalunya.

Per una altra banda, la ministra descarta seguir negociant l’ampliació de l’aeroport del Prat perquè «la manca de compromís per part de la Generalitat» condicionaria la inversió a la resta d’aeroports espanyols.

Isabel Rodríguez explica també a l’entrevista que l’executiu espanyol creu que cal superar el conflicte polític amb Catalunya apostant per la superació definitiva de la pandèmia i la recuperació.

En aquest sentit, la ministra detalla que el govern de Sánchez vol que el territori català «torni a ser el motor econòmic que acompanyi la modernització de tot l’Estat».

En ser preguntada per la possibilitat d’imposar el passaport covid-19 per treballar com ha fet Itàlia, va assegurar que actualment el govern espanyol descarta estendre el seu ús arreu del territori perquè el «procés de vacunació ha estat un èxit» i cal seguir treballant per immunitzar la població que encara no ha rebut el vaccí contra la covid-19.