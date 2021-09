Unió de Pagesos s'ha sumat a la manifestació de Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat amb una tractorada que ha sortit aquest dissabte al matí del Parc Agrari del Baix Llobregat.

El coordinador nacional del sindicat, Joan Caball, ha dit que el col·lectiu no es creu que el projecte "s'hagi aturat". "N'estem farts de projectes faraònics", ha reblat tot defensant que el Govern s'hauria de plantejar adquirir l'espai protegit de la Ricarda per protegir-la i evitar que es puguin vendre els terrenys a Aena, tal com, segons 'El Periódico', preveuen els seus propietaris.

A la mobilització de Barcelona s'han sumat una vintena de tractors de pagesos que, entre altres coses, han reclamat més promoure el Parc Agrari del Baix Llobregat.