L’Ajuntament de Navàs va tornar ahir a la casella de sortida del mandat. Genís Rovira de la CUP torna a ser alcalde després d’haver superat la malaltia que el va obligar a deixar el càrrec a Salvador Busquets, cap de llista dels socis de govern d’ERC. El relleu es va fer a les dotze del migdia en el transcurs d’un ple municipal extraordinari que, com en el món cinematogràfic, es va fer sota una pluja que anunciava canvis.

Ja com a reescollit alcalde, Rovira va explicar donar gràcies «de tot cor» a la seva família, als companys de la CUP, als d’ERC de l’equip de govern i als de l’oposició. Pel que fa a la seva situació personal, va explicar que «quan et diagnostiquen una leucèmia el que fas és posar la vida al centre i una alcaldia requereix una dedicació que en el seu dia no podia assumir...» En aquest punt, l’alcalde va agrair especialment el comportament d’ERC per haver agafat l’alcaldia quan no ho tenien previst. Rovira va fer broma dient que «avui entomo l’alcaldia amb un objectiu particular: batre el meu propi record de temps a l’alcaldia i, fora, bromes, ho faig amb la mateixa il·lusió que el 2019, amb la consciència del que implica i segurament amb molta més responsabilitat».

Pel que fa a la seva labor de govern, el nou alcalde va argumentar que les seves prioritats seran el canvi del model d’ensenyament al municipi, pel qual ja va anunciar que aquesta primera setmana de feina celebrarà una reunió amb el departament per crear la comissió participativa; el macroprojecte de plaques solars del Pla d’Orriols que «atempta» contra una part del paisatge local; la transparència de gestió vers el poble i l’oposició, la qual serà la seva «obsessió»; una millor neteja del poble; la urbanització d’algunes zones del poble; la instal·lació de l’Oficina Local d’Habitatge; el comerç i la indústria local, entre d’altres. Rovira va encoratjar el seu equip de govern a treballar «amb confiança, comunicació, respecte i suport mutu» i va obrir la porta del seu despatx a l’oposició.

A nivell formal, el ple es va celebrar a la sala d’actes del Club d’Avis amb l’assistència d’una quarantena de veïns. La sessió, que va durar vint minuts, es va obrir amb la constitució de la mesa d’edat, formada pel regidor de més edat i la regidora més jove. Una vegada complert aquest tràmit, els grups van procedir a proclamar els seus candidats per rellevar Busquests i tan sols la CUP va presentar Rovira. Una vegada realitzades les votacions, l’escrutini va evidenciar nou vots a favor del candidat i tres en blanc, dels tres regidors de Junts i el PSC a l’oposició.

Pròximament la regidora Anna Rubio deixarà el seu lloc a la sala de plens. Salvador Busquets assumirà Residència, el nou alcalde agafarà Turisme i el substitut de Rubio agafarà Cultura i Joventut.

En el transcurs del ple, els representants de la resta de grups també es van dirigir al nou alcalde. Per part de Junts, Caterina Puig, va celebrar la recuperació pel que fa a la salut de l’alcalde i li va desitjar sort i encerts, el mateix que els membres del PSC. Marcel Sibila i Josep Maria Santiberi li van demanar més transparència i diàleg en les decisions que vagi prenent. Alhora, Sibila va apuntar que «desitjo que tinguis molts encerts perquè al final els teus encerts ho seran pel poble i tant de bo aconsegueixis tirar el poble endavant, que us entengueu amb el partit amb el que teniu coalició i per la nostra banda, intentarem fer com en els dos últims anys, és a dir denunciar les coses que estan mal fetes però fent-ho d’una manera constructiva evitant la demagògia, t’ajudarem en el que poguem».