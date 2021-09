La 39a Setmana del Llibre en Català tanca amb èxit la seva edició «més gran», que s’ha celebrat encara amb mesures de seguretat excepcionals pel context sanitari, segons els organitzadors. La segona edició en pandèmia de la Setmana del Llibre en Català al Moll de la Fusta de Barcelona ha aconseguit uns bons resultats. Prop de 50.000 visitants en 10 dies i unes vendes molt superiors a les del 2020 i similars a les del 2019 a l’avinguda de la Catedral consoliden la Setmana del Llibre en Català com l’esdeveniment de referència del llibre en català. Així ho han valorat aquest diumenge els seus organitzadors.

El recinte del Moll de la Fusta, amb més de 6.000 m², perímetres i control d’aforament ha permès comptar amb l’espai necessari per als gairebé 50.000 visitants que han gaudit dels llibres. L’emplaçament excepcional al Moll de la Fusta per segon any consecutiu ha demostrat aspectes favorables i també algunes limitacions que l’organització valorarà en les pròximes setmanes per determinar la futura ubicació de l’esdeveniment.

A l’espera de dades definitives de l’últim cap de setmana, les obres de ficció per a adults segueixen un increment notable en vendes, i en canvi s’ha detectat un descens en literatura infantil i juvenil, així com en la no-ficció, en línia amb el que està passant en el dia a dia del sector.