Fundació La Caixa, El Corte Inglés, Telefónica, CaixaBank, Mercadona i Inditex són les empreses espanyoles que més ajuden en l’exercici de la tasca empresarial de pimes i autònoms, segons l’últim Estudi Advice d’Èxit Empresarial, dut a terme per la consultora econòmica i empresarial Advice Strategic Consultants.

Destaca el primer lloc de Fundació La Caixa com la major organització sistèmica per a l’economia i la societat espanyola, a causa, sobretot aquest any, de la necessitat de la seva acció social en un moment de crisi econòmica i social provocada per la pandèmia.

De fet, el 2021, donada a la crisi sanitària i les seves conseqüències, la Responsabilitat Social Empresarial (RSE) és el paràmetre i activitat de les grans empreses més apreciat i valorat per pimes, autònoms i població general, en suposar un ajut addicional per mantenir el seu negoci i ocupació.

D’El Corte Inglés depenen a Espanya fins 83.000 pimes i autònoms estatals i, tenint en compte que té centres comercials i logístics a tot el territori de l’Estat, la relació entre el gran distribuïdor i els seus proveïdors impacta en les economies locals, especialment les rurals.

L’estudi destaca que Telefónica està mutant cap a la seva conversió en una companyia de Tecnologies de la Informació, i que la seva capil·laritat regional i local fa arribar a les pimes la fibra òptica, l’accés a Internet, la convergència, continguts, cloud, big data, intel·ligència artificial, Internet de les coses i altres tecnologies de la digitalització.

Per la seva banda, de Mercadona destaca la càrrega de treball que aporta als seus proveïdors, i d’Inditex haver augmentat la seva facturació, els beneficis i la quota de mercat respecte al moment previ a la pandèmia, gràcies també a l’auge experimentat pel comerç electrònic.

L’estudi s’ha dut a terme amb criteris estadístics de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), realitzant enquestes a 2.800 pimes, microempreses i autònoms, a 1.000 líders d’opinió (economistes, analistes, empresaris i directius, periodistes, acadèmics, sindicats, ONG i patronals), i a 2.400 persones de la població general.