El Departament de Salut va registrar 14 defuncions a conseqüència del virus i 14 hospitalitzats més ahir a causa de la covid-19, i ara hi ha 592 ingressats. A les Unitats de Curs Intensives (UCI) ahir hi havia tres persones més que el dia anterior i en total eren 210 les que hi estaven ingressades. En paral·lel, es van notificar 386 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l’inici de la pandèmia en 906.987. L’Rt, la velocitat de transmissió, baixa una centèsima a 0,87, i el risc de rebrot continua lleugerament a la baixa i se situa en 76, quatre punts menys que el dia anterior.

Sumant els 14 morts d’ahir, el total de defuncions des de l’inici de la pandèmia és de 23.820 a Catalunya. El 2,93% de les proves que s’han fet en la darrera setmana han donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 95,67 a 92,32, mentre que a 7 dies baixa de 42,39 a 40,33.

Entre les persones que viuen en residències, s’informa de 33 casos confirmats més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 38.599. En total, han mort des de l’inici de la pandèmia 9.202 persones, vuit més que en el darrer balanç. A part, el 71,1% de la població de Catalunya té aquesta pauta completa de la vacuna i el 73,8% ja ha rebut la primera punxada.