La Guàrdia Civil ha detingut a Barcelona un antic membre de la màfia italiana que estava fugit de la justícia des de fa tres anys. Els agents del cos han pogut detenir al ciutadà Italià G.T, de 42 anys i natural de Vibo Valentia, a Calàbria (Itàlia), que estava buscat per les autoritats italianes des de l’any 2017, després de ser condemnat a una pena de més de 19 anys de presó per delictes relacionats amb el tràfic internacional de drogues i pertinença a l’organització criminal mafiosa N’Drangheta.

Les investigacions dutes a terme pels agents de la Guàrdia Civil per la localització i detenció del mafiós han permès conèixer que el detingut es trobava residint a Barcelona des de fa més de tres anys amb la intenció d’eludir de l’acció de la justícia del seu país. Concretament, i segons la Guàrdia Civil, el detingut residia en ple centre de Barcelona, on passava totalment desapercebut, no mantenia contacte amb els veïns i no cridava l’atenció amb la seva rutina diària.