Els executius que piloten les grans companyies espanyoles comencen a veure el pitjor de la crisi pel retrovisor. Miren cap endavant i en el seu camp de visió hi ha creixement a curt termini i creació d’ocupació. Són les principals conclusions de l’informe «CEO Outlook 2021» que acaba d’elaborar la firma global de serveis professional KPMG.

L’estudi destaca que gairebé nou de cada deu (86%) dels primers executius de grans empreses espanyoles preveuen augmentar la plantilla de les companyies que dirigeixen en els propers tres anys, i la taxa fins i tot augmenta quan se’ls pregunta pel creixement en aquest període. «Ni tan sols l’impacte que ha tingut la variant delta de la COVID a l’estiu ha aconseguit minvar la confiança en la recuperació dels primers executius espanyols. Un 90% d’ells creu que les seves organitzacions creixeran en els propers tres anys i un 80% compta a més que aquest creixement es faci extensible també a tota l’economia nacional», va assenyalar Juan José Cano, conseller delegat de KPMG a Espanya i pròxim president de la firma a partir de l’1 d’octubre en substitució d’Hilario Albarracín.

L’informe «CEO Outlook 2021» es va elaborar a partir de l’opinió de 1.325 primers executius (els coneguts com a CEO) d’11 països pertanyents a empreses amb una facturació anual superior als 500 milions de dòlars. A Espanya es va enquestar 50 primers executius i el 62% confia a veure una expansió de l’economia global en els pròxims tres anys, una taxa molt similar al 60% de la mitjana dels CEO de la resta del món. Aquesta dada pràcticament duplica l’obtinguda l’any passat, quan només un 32% dels enquestats considerava possible que l’economia global tingués un comportament positiu. Encara no es veia la sortida de túnel de la pandèmia

Juan José Cano va destacar la consolidació d’algunes tendències que s’han vist accelerades en els últims mesos, com la digitalització.

Tot i això,va assenyalar que «per als CEO espanyols el component humà és indissociable d’aquest procés i tant és així que el 56% d’ells prioritzarà el desenvolupament de les capacitats i habilitats dels seus empleats sobre l’adquisició de nova tecnologia, quan la tendència global és la contrària».

Molts dels CEO espanyols volen aprofitar els beneficis de la digitalització per construir un entorn laboral més flexible. El 38% creuen que en el futur els seus empleats treballaran de manera remota almenys dos o més dies a la setmana.

Una altra de les tendències que va destacar Juan José Cano és «la preocupació generalitzada per les qüestions mediambientals, socials i de govern corporatiu (ESG) i l’aposta per la sostenibilitat». Gairebé nou de cada deu CEO preveuen mantenir els avenços en aquest sentit que les seves empreses han aconseguit durant la pandèmia i el 88% reconeix també que el propòsit de la seva organització és fonamental per construir tant la seva marca com la seva reputació.

Els riscos tecnològics (disrupció tecnològica i ciberseguretat) són, juntament amb els ambientals, les majors amenaces per al creixement de les empreses, segons els CEO, i un 64% reconeix que la seva cadena de subministrament ha estat sotmesa a un major estrès durant la pandèmia, sent l’automoció i el consum dels sectors més afectats.

L’estudi revela també una major preocupació per les qüestions fiscals. En aquest sentit, el 78% dels primers executius espanyols creu que la pandèmia ha incrementat la necessitat de fomentar la cooperació multilateral en matèria fiscal. I el 82% dels consultats a Espanya (77% de mitjana al món) assegura estar preocupat per l’impacte que l’impost mínim global per multinacionals pactat aquest any per a 130 països de l’OCDE pugui tenir en els objectius de creixement de la seva organització.