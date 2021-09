Regió7 dedica la seva portada i el tema del dia als delictes ciberèntics. "Les denúncies per estafes ‘online’ van créixer l’11% el 2020 a la regió central", titula. 'El Periódico' divideix la portada entre una entrevista a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, amb el titular 'Cap empresa tecnològica m'ha demanat el Prat', i una gran foto de l'erupció del volcà canari amb el títol 'Erupció a La Palma'. El diari 'Ara' també aposta per una gran foto del volcà canari amb el títol 'Foc i lava a les Canàries', però el principal titular és 'Les entitats temen una allau de desnonaments a la tardor'. El tercer titular, amb foto més petita és per la manifestació contra l'ampliació del Prat.

'La Vanguardia' aposta per una gran foto volcànica i el titular 'L'erupció del volcà de La Palma obliga a evacuar més de 5.000 persones'. El segon titular i una foto més petita és per la manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.

'El Punt Avui' centra la portada amb una foto de la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport de Barcelona i el titular 'Aeroport del Prat: i ara, què?'. El segon títol i foto secundària són pel volcà canari.

'ABC' dedica la portada sencera a una gran foto i el titular "La Palma entra en erupción 50 años después". A la segona portada afegeix que "Tezanos infla en sus encuestas hasta 20 puntos a los partidos de izquierdas" i una entrevista amb l'exdirigent socialista basc Nicolás Redondo Terreros: "Pedro Sánchez, póngase de acuerdo con el PP".

'La Razón' també centra la seva principal foto i dues de secundàries amb el volcà canari. "Lluvia de lava en La Palma", diu. Els dos primers titulars secundaris són sobre política: "El PP se consolida con Vox como alternativa al PSOE" i "Sánchez ofrece un rescate económico a Cataluña para atar el apoyo de ERC a los presupuestos".

'El Mundo' també obre amb gran foto i titular pel volcà canari: "Un aluvión de lava y cenizas golpea la isla de La Palma". El segon titular és per una enquesta pròpia: "El 43% de los votantes del PSOE apoya que los jueces elijan el CGPJ'.

I 'El País' també se centra en les Canàries amb foto i titular principals: "Un nuevo volcán con siete bocas pone en alerta a La Palma". El segon tema és sobre la suposada corrupció monàrquica: "El fiscal notificó a Juan Carlos I dos causes antes de regularitzar".