La situació a la zona de La Palma afectada per l'erupció "és desoladora", perquè "un riu de lava amb una altura mitjana de sis metres es menja literalment habitatges, infraestructures i cultius que va trobant al seu pas cap a la costa de la vall d'Aridane", ha explicat el president del Cabildo, Mariano Hernández Zapata.

Com ja va avançar anit el propi responsable polític de la zona, l'erupció no ha provocat víctimes. Hernández ha felicitat a l'Institut Geogràfic Nacional, l'Involcán, el CSIC i les universitats, perquè van predir la situació amb gairebé una setmana d'antelació i van donar a les autoritats un punt d'inici probable que només ha errat en 300 metres respecte del lloc on ha esclatat finalment el volcà.

"Gràcies a aquest treball previ es va poder evacuar les persones dependents abans de l'erupció i durant el dia d'ahir, diumenge, es va desallotjar més de 5.000 persones de la zona per on es preveu que pot avançar la lava", ha remarcat.

#volcanLaPalma 19 de septiembre de 2021. La Palma vuelve a hacer historia, ojalá sea en positivo 🌋💚 (Autoría del vídeo desconocida) pic.twitter.com/5ImGD3dnf3 — Izidixit 🦸🏻‍♀️ (@izidixit) 19 de septiembre de 2021

El president del Cabildo de la Palma ha assenyalat que, després de tenir la certesa que "el 100% de les persones estan segures i no cal lamentar danys personals", ara dirigeixen la seva preocupació vers "els danys en infraestructures i als habitatges".

Els organismes científics que vigilen el comportament del volcà preveuen que el riu de lava acabi entrant al mar a la costa de Tazacorte, possiblement a la Playa Nueva, a Los Guirres.

Més de 1.450 sismes han acompanyat l'erupció

L'erupció s'està produint a la coneguda com a Montaña Rajada, al municipi de El Paso, després d'una setmana amb multitud de petits sismes –més de 1.450 registrats- de fins a 4 graus a l'escala de Richter.

Diversos usuaris han compartit a través de les xarxes el moment en què aquest diumenge al migdia una columna de fum va emergir del volcà, acompanyada d'explosions de lava i roques. El volcà està emetent grans quantitats de cendres i materials incandescents, després d'esclatar en una zona de pins. Les imatges mostren que, al peu de la muntanya hi ha alguns habitatges.

Es increíble y emocionante el poder de la naturaleza, pero ojalá no cause grandes daños a los pueblos y familias que viven alrededor. Mucha fuerza, paisanos 💪🏼🇮🇨

Más imágenes de la #erupción del volcán de La Palma 👇🏼 pic.twitter.com/mqC7m0OQ8l — Adolfo Rodríguez (@AdolfoRH) 19 de septiembre de 2021

«Demanem a la població que no s’aproximi a la zona de l’erupció i que segueixi les instruccions de les administracions i organismes competents», va remarcar ahir el president de Canàries, Ángel Víctor Torres, en declaracions a la televisió canària. Per sota de la carretera, sí que hi ha zones poblades com El Paraíso, del barri de Las Manchas, que ha sigut evacuat. Ja més a baix, hi ha el barri de La Laguna (Los Llanos de Aridane).

Les llengües de lava no van tardar a travessar la carretera, fent impracticable el pas dels vehicles a partir de les 17.30 hores. La carretera LP-212 va quedar travessada per la lava al barri d'Alcalá i també es van tallat preventivament les carreteres LP-214, LP-105 i LP-301. El govern canari ha suspès les classes escolars als tres municipis més afectats almenys per aquest dilluns.

L'aeroport de la Palma va quedar ahir inoperatiu durant els primers moments de l'erupció per dificultats en la visibilitat per a les aeronaus a causa de les grans columnes de fum que es van aixecar. No obstant això, a partir de les 17.30 hores es van reprendre les operacions i van poder sortir avions des de Tenerife Nord en direcció a la Palma.

Las imágenes son una locura. Erupción en La Palma. pic.twitter.com/A3Yc6egzyf — Jesús Espinosa (@_jesusespinosa_) 19 de septiembre de 2021

Menys material acumulat que en l'erupció del 1971

L'Institut Vulcanològic de Canàries calculava que sota el subsòl de la Palma s'havia acumulat una reserva de magma que pressionava per sortir formada per uns 11 milions de metres cúbics de lava, la quarta part dels materials que va emetre l'últim volcà de la Palma, el Teneguía (1971), en els seus 24 dies d'erupció. Així mateix, l'entitat també ha informat que la lava surt per set fissures amb columnes que arriben als 400 metres d’altura.

Des que hi ha registres històrics –des de la conquesta de les Canàries del segle XV–, La Palma ha sigut escenari de 7 de les 16 erupcions volcàniques que ha viscut l’arxipèlag. Des de començaments de la setmana, l’illa es trobava en semàfor groc per risc volcànic en aquesta zona (nivell 2 de 4). Ahir, a mitja tarda, es va elevar a taronja (3 de 4).