El secretari general de la Fecasarm, Joaquim Boadas, assegura que l’oci nocturn veu «amb molta impotència» macrobotellots com el del campus de la UAB, en contraposició amb el llarg període de tancaments i restriccions que està vivint el seu sector a conseqüència de la pandèmia de la covid-19. «La classe política pensa que escanyant el sector de l’oci nocturn legal la gent anirà a dormir. Doncs no, busca alternatives que no poden tenir ni supervisió ni seguretat», va afirmar Boadas al Via Lliure de Rac1. «Veiem amb impotència que nosaltres estem tancats i que no hi ha voluntat política per solucionar-ho», va manifestar el secretari de la Fecasarm, que va recordar que com més s’han intensificat les restriccions a l’oci nocturn legal «més s’ha disparat l’il·legal». «Els polítics no ho han sabut veure i no hi ha hagut previsió», critica Boadas.

«Ara ens trobem amb una oferta il·legal del 100% amb botellots i festes privades, i tot encara dins la pandèmia», reblava el secretari general de la Fecasarm, que també considera que serà difícil recuperar a partir d’ara tota la gent jove que ha optat per aquests botellots i festes privades com a mitjà d’oci nocturn. «Catalunya i les Balears quedem com les úniques comunitats autònomes amb l’oci nocturn totalment tancat. Això és totalment contraproduent i una pèrdua de competitivitat a mig i llarg termini», va afirmar Boadas, que insistia igualment en la idoneïtat de posar en marxa un ‘passaport covid’ als locals d’oci nocturn. «Ho tenim tot preparat de fa mesos, però el Govern mai ens ha escoltat. A Catalunya no s’ha mogut un dit per l’oci nocturn», lamentava el secretari general de la Fecasarm.

Davant d’aquesta queixa, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, deia ahir que confia que quan decaiguin les restriccions a l’oci nocturn serà més fàcil evitar que es produeixin macrobotellots com el de la UAB de la matinada de divendres a dissabte passat. Amb tot, el conseller apuntava que encara no està la situació sanitària i de control de la pandèmia de la covid-19 com per a permetre aquesta reobertura i que la restricció continuarà «fins que les dades sanitàries, que van millorant, apuntin que és possible tornar a l’obertura». «Ens agradaria que es fes, però quan sigui possible perquè no fem més mal que bé», va dir en declaracions a TV3, tot afegint que «quan es pugui obrir des del punt de vista sanitari ajudarà i facilitarà la gestió» dels botellots.

Amb tot, Elena va apuntar un matís perquè creu que la celebració de macrobotellots com el de divendres «supera» la qüestió del tancament de l’activitat de nit. «Diguem-ho clar: a Madrid i altres llocs d’Europa l’oci nocturn està obert, i abans-d’ahir hi va haver a Madrid una festa amb més de 25.000 persones», explicava per argumentar que no tot respon a la manca d’oci nocturn reglat.

«No eren 8.000 universitaris»

El rector de la UAB, Javier Lafuente, ha desvinculat els estudiants del macrobotellot al campus. «Les 8.000 persones no eren estudiants universitaris. El centre va ser utilitzat d’una forma no usual per fer una festa i hi havia gent que venia en trens de tot arreu, però no tots eren estudiants nostres», va assenyalar Lafuente als micròfons de Rac1. «Es va decidir que fos la UAB, però hauria pogut ser en un polígon industrial», va continuar el rector, que deia que tenia constància que es va entrar en quatre apartaments de la Vila Universitària. «Espero que els incidents i els danys només siguin en aquests quatre pisos».