El risc de rebrot a Manresa baixa a la meitat en només cinc dies

En cinc dies, el risc de rebrot a Manresa ha baixat de 201 punts a 91, mentre que la incidència acumulada a 14 dies ho ha fet de 208 a 150. En aquest mateix període de temps, a nivell de les comarques de la Catalunya Central, la del Bages és la que ha millorat més. Pel que fa a la resta, es mantenen estables, llevat de l’Alt Urgell, que empitjora una mica.

En la comparació per setmanes, Manresa ha passat d’un risc de rebrot de 281 (del 26 d’agost a l’1 de setembre) a un de 246 (del 2 al 8 de setembre) i a 91 (del 9 al 15 de setembre). També és interessant la dada referent a la velocitat de contagi (Rt), que s’ha situat molt per sota d’1 en el darrer recompte, mentre que en els dos anteriors estava per sobre, tot i que era per poc. Si es compara amb la mitjana catalana, pel que fa al risc de rebrot, les notícies ja no són tan bones. La capital del Bages es manté per sobre de Catalunya, on és de 76. En canvi, pel que fa a la velocitat de contagi, mentre que a Catalunya és de 0,76, a Manresa ha reculat fins a 0,60.

En general, els indicadors de la pandèmia dibuixen de nou un mapa que va a millor, amb més comarques amb un risc moderat/alt o directament moderat. És el cas del Bages, que ha passat de tenir un risc alt cinc dies enrere a tenir-lo moderat/alt. Ha baixat de 175 a 83, que és menys de la meitat i que la situa en la divuitena posició en el rànquing de les comarques de més a menys risc de rebrot, mentre que fa només cinc dies ocupava la vuitena. Quant a la velocitat de contagi, ha passat de 0,94 a 0,57, encara més per sota que la mitjana catalana. Les darreres tres setmanes, el Bages ha passat de 206, a 23 i a 83; i la Rt, de 0,91 a 1,13 i a 0,57.

Les comarques del Berguedà, del Solsonès, l’Anoia i el Moianès es mantenen en un risc alt de contagi. El Solsonès i el Berguedà són la quarta i cinquena en el rànquing de les que el tenen més alt. El Moianès, la vuitena, i l’Anoia, la catorzena. L’Alt Urgell, com esmentàvem, passa de tenir un risc baix a tenir un risc moderat. De 22 ha pujat a 49. La velocitat de contagi encara s’haurà de seguir de més a prop perquè ha crescut en una setmana de 0,32 a 1,57. La Cerdanya, sense la massificació dels mesos d’estiu, es manté amb un risc baix. De fet, llevat de l’Alta Ribagorça, que ja ni en té, el de la Cerdanya és el més baix de Catalunya, 2. I el risc de rebrot, de 0,14. Recordem que el juliol el risc de rebrot va arribar a més de 3.000.