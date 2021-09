La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) xifra en 50.000 euros els danys provocats durant el gran "botellón" que es va dur a terme la matinada de divendres a dissabte al campus de Bellaterra, a Cerdanyola del Vallès. Segons han detallat fonts del centre a l'ACN, la despesa extra es deriva no només del reforç del servei de neteja i de seguretat, sinó sobretot per actes vandàlics. Les mateixes fonts apunten que el fet que la festa no es concentrés en un sol punt, sinó que hi haguessin grups arreu de les instal·lacions universitàries, ha fet que els desperfectes també es localitzin en diversos espais del campus. El Rectorat preveu reunir-se aquesta setmana amb els Mossos i la Policia Local per coordinar-se i evitar futurs casos similars.

Entre els danys registrats per l'actitud d'una part dels assistents a la trobada hi destaquen els fets en el mobiliari urbà, barreres i altres infraestructures del campus. També senyals de trànsit i indicadors situats en diversos dels vials que travessen l'espai van quedar malmesos.

D'altra banda, fonts dels Mossos d'Esquadra asseguren que el dia d’avui només disposen d'una denúncia feta efectiva per un presumpte cas d'agressió sexual, però que no n'han rebut cap per cap agressió de caràcter homòfob. No obstant això, la investigació pels fets es manté oberta per reunir la màxima informació possible sobre qualsevol acte o conducta que sigui susceptible de constituir un delicte.