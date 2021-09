Horrorland ultima la reobertura del parc del terror, aquest cop a les instal·lacions d'Illa Fantasia, a Vilassar de Dalt (Maresme). A tres setmanes d'iniciar aquesta nova etapa, la direcció artística selecciona aquest dimarts els 105 espantadors que formaran part de l'elenc de personatges dels diferents passatges del terror. Cada atracció comptarà amb actors professionals que duran el pes interpretatiu, però també hi haurà actors no professionals que repetiran ensurts de manera més mecànica en determinats punts del recorregut. Els aspirants fan aquests dies una demostració de les seves qualitats, en un càsting farcit de crits, contorsió, salts i molta imaginació per tal d'intentar seduir els directors del parc.

En total s'han presentat a les proves 865 persones que opten a tres perfils professionals: actors, espantadors i personal de servei. La direcció d'Horrorland n'ha citat 330 entre aquest dimarts i dimecres, dels quals se seleccionaran 105 espantadors, 28 actors –Horrorland ja té en plantilla altres actors professionals– i 37 persones per a altres serveis.

La tarda d'aquest dimarts feien el càsting bona part dels aspirants a espantadors. El director d'Horrorland, David Moreno, explica que busca persones "amb molta energia" capaces de repetir ensurts un dia rere un altre sense que l'espectacle perdi intensitat. "La línia entre fer-ho bé o fer-ho molt malament és molt fina i el terror es pot representar dignament", assegura.

En aquest sentit, en la selecció intervenen diferents factors, en funció de les qualitats i característiques de cadascú. Moreno explica que es fixen tant en el físic de la persona com en la seva "actitud corporal". A més, afirma que les persones "més diferents" són molt benvingudes, a diferència del que podria passar en altres llocs de feina.

La inauguració d'Horrorland serà el pròxim 15 d'octubre i el parc obrirà onze dies entre els mesos d'octubre i novembre. Ara per ara ja hi ha un 60% d'entrades venudes i alguns dissabtes està a punt de fer 'sold out'. El parc obre per primer cop a Illa Fantasia després d'haver de tancar el parc de Cercs a principis d'any.