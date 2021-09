El Govern dels Estats Units va anunciar ahir que permetrà a partir de principi de novembre l’entrada al país dels viatgers internacionals, inclosos els de la Unió Europea (UE), el Regne Unit, la Xina i el Brasil, que estiguin vacunats amb la pauta completa.

Els viatgers hauran de mostrar la prova de vacunació i un test negatiu fet tres dies abans del viatge, va dir Jeff Zients, cap de l’equip de resposta contra la covid-19 de la Casa Blanca en conferència de premsa virtual. «Aquest nou sistema de viatge internacional segueix les recomanacions de la ciència, per mantenir els vols aeris internacionals als EUA segurs, en requerir als estrangers estar completament vacunats per volar als EUA i implementa protocols de seguretat addicionals i estrictes , va remarcar Zients.

Aquestes restriccions de viatge, aplicades per l’anterior president, Donald Trump, estaven en vigor des de l’inici de la pandèmia el 2020 i havien estat mantingudes per l’actual mandatari, Joe Biden.

Els viatgers internacionals completament vacunats no hauran de fer quarantena quan arribin a territori estatunidenc, però hauran de facilitar dades de contacte per facilitar el rastreig en cas de contagi. Zients va subratllar que els estatunidencs no vacunats hauran de presentar un test negatiu un dia abans de la seva sortida, i tornar a sotmetre’s a la prova un cop als Estats Units.