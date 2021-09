El Govern central té preparat el nou projecte de llei general de comunicació audiovisual per portar-lo al Consell de Ministres, després d’haver-lo sotmès a diferents capítols de revisió i consulta pública. L’última versió del projecte, a què ha tingut accés El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, no serà agradarà ni al Govern ni al sector audiovisual de Catalunya, ja que finalment no s’ha recollit una de les demandes que reiteradament han fet a l’equip de Pedro Sánchez: que es fixés un percentatge obligatori d’inclusió en catàleg i d’inversió en cine o producció en català per part de cadenes de televisió o plataformes digitals, com Netflix, HBO o Amazon Prime.

El text legal, elaborat pel Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital que dirigeix Nadia Calviño, va néixer de la imposició de la UE als estats membres de traslladar a la legislació europea, entre d’altres, criteris jurídics que marquin uns drets i obligacions a les plataformes de pagament i a les d’intercanvi de vídeos, com TikTok o YouTube.