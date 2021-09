L'Audiència Nacional ha deixat en llibertat provisional un dels tres condemnats pels atemptats del 17 d'agost de 2017 a Barcelona i Cambrils. Es tracta de Said Ben Iazza, condemnat a vuit anys de presó per col·laboració amb organització terrorista, pel fet d'haver complert la meitat de la condemna. Ben Iazza és el condemnat a la pena més baixa, ja que la sentència va concloure que no pertanyia a la cèl·lula de Ripoll. En una interlocutòria d'aquest dimarts, la secció tercera de la sala penal acorda deixar-lo en llibertat amb mesures cautelars i fixa l'obligació de fixar domicili a Espanya i la prohibició de sortir de territori espanyol sense autorització judicial, amb retenció del passaport.

La interlocutòria explica la decisió de deixar Ben Iazza en llibertat provisional perquè al juliol, davant la interposició de recursos dels acusats i diverses acusacions a la sentència que els condemna, va prorrogar la presó provisional i incondicional fins que es compleixi la meitat de la pena imposada a cadascun.

En el cas de Ben Iazza, detingut el 22 de setembre de 2017, ja vencen els quatre anys que equivalen a la meitat de la pena. La interlocutòria recorda que, com els recursos d'apel·lació no s'han resolt, la sentència del 17-A encara no és ferma.

Els altres dos empresonats pel 17-A, Mohamed Houli Chemlal i Driss Oukabir, van ser condemnats a 53 anys i mig de presó i 46 i mig, respectivament.