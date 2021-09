El curs escolar ha començat amb una afectació de mínims de la covid a les aules de la Regió Central, en la línia del context pandèmic. És la primera setmana de trimestre amb un impacte més baix, agafant com a referència el nombre de grups-classe confinats, si ho comparem amb l’arrencada dels tres trimestres del curs passat, el primer que es va desenvolupar íntegrament sota aquesta situació d’excepcionalitat.

En concret, els centres educatius (llars d’infants, escoles de primària, instituts i centres de cicles superiors) del Bages, Moianès, Berguedà, Solsonès, Anoia i Osona han completat la primera setmana amb 14 grups-classe confinats per la detecció d’almenys un positiu. D’entrada, això suposa una afectació de tot just el 0,3%, ja que al conjunt d’aquestes demarcacions hi ha en aquest curs un total de 3.797 grups, distribuïts entre 441 centres. Si fem la comparativa amb el curs passat, l’inici de trimestre que s’hi acosta més va ser el del tercer, que va tancar la primera setmana amb 18 grups confinats, tres més que ara. L’arrencada del curs passat es va tancar (el 20 de setembre del 2020) amb un balanç de 26 aules en quarantena, i la setmana posterior ja es van triplicar, fins a situar-se en 84.

Després de les festes de Nadal hi havia 87 grups confinats

Però el trimestre que va arrencar pitjor va ser el segon, situat en els inicis de la tercera onada, després de les festes de Nadal, ja que només en tancar la primera setmana ja hi havia 87 grups confinats, sis vegades més que ara.

De fet, amb les xifres d’aquest inici de curs (extretes del portal Traçacovid, que la Generalitat va posar en marxa el curs passat i que manté actiu en aquest) hi ha tres comarques de la Regió Central que no tenen cap grup confinat: el Moianès, el Solsonès i l’Anoia. I tres més si hi comptem l’espai d’influència de Regió7 que queda fora d’aquesta àrea administrativa. La Cerdanya, l’Alt Urgell i el Baix Llobregat Nord també han tancat la primera setmana del curs sense cap grup confinat als centres educatius.

De les 14 classes que hi ha en quarantena a la Regió Central, més de la meitat (7) són a Osona, mentre que les restants estan distribuïdes a parts iguals entre el Bages i el Berguedà (3 a cadascuna).

Lògicament, aquestes xifres estan marcades per un context molt més favorable que el dels inicis dels tres trimestres del curs passat. D’una banda, perquè és el primer que arrenca amb una part de la població escolar ja vacunada. De l’altra, perquè aquest mateix factor comporta que els paràmetres a partir dels quals es decreten els confinaments grupals quan es detecta un positiu siguin també més laxes. I, a més, ens trobem en un moment de descens generalitzat dels índex de la pandèmia, després de la cinquena onada.

Tal i com es pot veure detalladament en la gràfica d’evolució, en els moments de més casos de confinament als centres educatius durant el curs passat es van arribar a superar els 200 grups en quarantena a la Regió Central. Es va donar en dues setmanes consecutives de la segona meitat del mes de novembre (205 i 239, respectivament). Al segon trimestre, la punta màxima d’afectació es va registrar tot just a la segona setmana (23 de gener) quan en el conjunt de les sis comarques hi havia 172 grups confinats. En el tercer, el punt més elevat es va donar 15 dies després de les vacances de Setmana Santa (el 24 d’abril), però amb 145 grups en quarantena la dada ja va ser força inferior als dos sostres anteriors. Cal tenir present que, malgrat aquelles puntes registrades, el nombre de classes confinades sempre es va situar per sota del 5% del total de grups (la mitjana va ser de l’1,9%).

Aquell tercer trimestre, i per tant el curs, es va acabar a la Regió Central amb la xifra més baixa dels nou mesos lectius, fins i tot inferior a l’actual, amb 12 grups confinats.

Al conjunt de Catalunya, aquesta primera setmana del curs s’ha completat amb 105 grups confinats d’uns 72.000, el que suposa una afectació del 0,15%. En total, hi ha 3.591 persones en quarantena i 903 positius. El centres de Catalunya que han tingut algun grup confinat en aquesta arrencada de curs han estat 87 d’un total de 5.018.