El Vaticà imposarà a partir de l’1 d’octubre l’obligació del passaport sanitari -que obliga a estar vacunat amb almenys una dosi, presentar una prova d’antígens o PCR negativa de menys de 48 hores o haver superat la malaltia els últims tres mesos- per entrar al seu territori, però exclou de la normativa els fidels.

Segons l’ordenança de la Governació, per ordre del papa Francesc, tots els treballadors i visitants de la Ciutat del Vaticà i dels llocs de jurisdicció de la Santa Seu hauran de complir la normativa «amb la finalitat d’adoptar totes les mesures adequades per prevenir, controlar i contrarestar l’emergència de salut pública a l’Estat de la Ciutat del Vaticà». Això implicarà que el Vaticà faci als seus principals accessos, a més de controls de seguretat, altres per vigilar que el certificat, que a Itàlia anomenen Green Pass (passaport verd), estigui en vigor. «Les presents disposicions s’apliquen als ciutadans, als residents a l’Estat, al personal que presta servei a la Governació de l’Estat de la Ciutat del Vaticà i en els diversos organismes de la Cúria Romana i les seves institucions afins, a tots els visitants i usuaris dels serveis», segons es pot llegir en la normativa.

Amb tot, els fidels que participin en alguna celebració litúrgica al Vaticà o a les audiències que presideix el Papa estaran exempts d’aquesta normativa.

Itàlia es va convertir a mitjan setembre en el primer país europeu a exigir a tots els treballadors públics i privats a estar al dia amb el passaport verd per treballar.