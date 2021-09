El Consell de Ministres va aprovar aquest dimarts la declaració de zona catastròfica per a Alcanar i Vinaròs per les pluges torrencials que van afectar aquests municipis l'1 de setembre, que van causar destrosses greus. L'acord deixa fora altres zones limítrofes com Ulldecona i Sant Carles de la Ràpita. L'executiu va fer la declaració en el marc de diversos acords per declarar com a zones afectades greument per emergències de protecció civil territoris de tot l'Estat que en les últimes setmanes han patit inundacions o incendis forestals de grans proporcions. A més d'Alcanar i Vinaròs, els acords per pal·liar els efectes de les inundacions inclouen Mallorca, Menorca i Toledo.

L'acord recorda que en tots els casos es tracta d'emergències de protecció civil de grans proporcions que han provocat danys personals en infraestructures i béns públics, així com en cultius i explotacions agropecuàries, polígons industrials i altres instal·lacions productives.

Destaca que són danys que encara no han pogut ser identificats i quantificats perquè la fase de recuperació encara no ha finalitzat.

"Malgrat que no disposa d'una estimació definitiva dels perjudicis ocasionats per aquestes catàstrofes, la magnitud dels seus efectes i les mesures adoptades per recuperar les condicions de vida de la població i aconseguir el ple restabliment dels serveis públics essencials justifiquen la intervenció de l'Administració General de l'Estat", diu l'acord del Consell de Ministres.

La declaració com a zona catastròfica estan previstes i regulades al Reial Decret 307\/2005 de 18 de maç que determina les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica, que també estableix el procés per a la seva concessió.

La declaració com a zona catastròfica permetrà que els afectats puguin beneficiar-se de mesures i ajudes destinades a pal·liar els danys personals i materials als habitatges i establiments industrials, mercantils, agraris i d'altres serveis.

La declaració també inclou ajudes a persones físiques o jurídiques que hagin fet prestacions personals i de béns, així com a les corporacions locals en les seves tasques de recuperació de les àrees devastades pel foc o les inundacions.

Un cop l'Administració General de l'Estat disposi d'una memòria amb l'estimació dels danys –que farà d'acord amb la resta d'administracions autonòmiques i locals competents- l'acord podrà incorporar altres mesures complementàries a les adoptades.