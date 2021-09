L’erupció del volcà a La Palma que va començar aquest diumenge ha provocat incomptables mostres solidaritat cap els milers de persones que s’han vist afectades pels rius de lava que destrueixen tot el que troben al seu pas. Roba, estris, joguines, diners, menjar per al bestiar i les mascotes, oferiments d’ajuda psicològica o col·lectes de diners són algunes de les donacions que ajuntaments, associacions, entitats i particulars recullen perquè La Palma es recuperi el més aviat possible.

Telèfons d’ajuda

L’Ajuntament d’El Paso ha habilitat tres línies de telèfon per canalitzar les mostres de solidaritat. Els números de telèfon són:

Ajuda per a allotjament: aquells que disposin d’una habitació o una habitatge on puguin acollir les persones afectades per l’erupció del volcà poden trucar al 689 54 26 88. Donacions: els que puguin fer donacions poden posar-se en contacte amb el número 680 44 35 51. Voluntaris: els qui hi vulguin col·laborar com a voluntaris s’han d’adreçar al 638 78 07 70.

Els ajuntaments de Los Llanos de Aridane i El Paso, els més afectats per la catastròfica erupció del volcà de Cumbre Vieja, han obert comptes bancaris en què poder rebre les donacions econòmiques per als damnificats.

En el cas de Los Llanos de Aridane, les transferències que es realitzin des d’Espanya s’han d’efectuar en el compte ES06 2100 1921 1902 0014 1752 i per als que les facin des de l’estranger, a CAIXESBBXXX.

El Paso disposa de dos comptes bancaris: una a La Caixa ES26 2100 7109 3122 0015 5652 i un altre a Cajasiete ES57 3076 0480 67100761 6723.

Punts de recollida

S’han habilitat diferents punts a La Palma per recollir menjar, roba i productes de primera necessitat per als afectats. L’Ajuntament de San Andrés i Sauces ha col·locat el punt de recollida a la Residencia de Mayo (carrer Ciro González, 7 A), de dilluns a divendres de 8.00 a 14.00 hores. Per a més informació es pot trucar al telèfon 922.450.203. També ha habilitat un punt de recollida la Federació d’Empresaris de La Palma (Fedepalma) a les següents adreces: edificis d’Usos Múltiples de Santa Cruz de La Palma (baix esquerra, per sobre de Correus) i Los Llanos de Aridane (carrer El Calvario, 11 ). Als dos llocs, es poden entregar les donacions de 8.00 a 15.00 hores.

Animals

L’Associació de Defensa i Protecció d’Animals de les Canàries (Adepac) ha anunciat que enviarà membres del seu equip des de Tenerife a La Palma per portar aliments i entregar-los a les protectores palmeres. Els punts de recollida a Tenerife es troben a: Clínica Veterinaria La Salle, La Manada (La Laguna), Cefi Peluqueros (Radazul), Lola Peluquería (Puertito de Güímar) i Peluquería Canina Simba (La Matanza).

Tenerife

La Unió Artística El Cabo de Santa Cruz de Tenerife s’ha sumat a la campanya de solidaritat. Recollirà estris, roba, productes d’higiene, joguines, calçats o material escolar al seu local del carrer de La Noria, 15, de la capital de Tenerife tota aquesta setmana. Per a aquelles persones que no puguin desplaçar-s’hi i hi vulguin col·laborar, s’ha de trucar al 626.228.626. Al sud de Tenerife, també es poden deixar donacions de productes de primera necessitat al centre infantil Hormiguitas Park, a la Carretera General del Sur, 120, El Chorrillo, telèfon 662.957.966. Recollirà estris, roba, productes d’higiene, joguines, calçats o material escolar 626.228.626.662.957.966. El BBVA ha llançat un pla de suport a les famílies i empreses que estan patint les conseqüències de l’erupció volcànica a La Palma, amb l’objectiu que puguin afrontar aquests moments d’incertesa i reprendre la normalitat. Aquesta entitat bancària ha obert dues línies de finançament, una per a particulars i una altra per a pimes i autònoms afectats.

Joguines solidàries

Les iniciatives solidàries també venen de la província de Las Palmas. Allà hi ha la botiga de joguines Mukkies de Playa Honda, al municipi de San Bartolomé, a Lanzarote, que ha decidit destinar el 10% de les vendes que faci durant aquest mes a jocs i joguines que s’enviaran a La Palma a través de Creu Roja.

Suport psicològic

El Col·legi Oficial de Psicologia de Santa Cruz de Tenerife ha posat a disposició dels palmers un servei gratuït d’atenció psicològica per als qui necessitin ajuda en aquests moments. Podran enviar un missatge de WhatsApp o trucar als telèfons següents: 600.756.760, 696.087.014 i 922.289.060. També es pot contactar a través del següent correu electrònic: copsctenerife@cop.es.