La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, va assegurar ahir que el seu executiu està «absolutament compromès» amb la protecció de les llengües cooficials, i va prometre que el projecte de Llei de l’Audiovisual que el govern espanyol portarà al Consell de Ministres i posteriorment al Congrés dels Diputats «serà escrupolosament respectuós» amb les competències de les comunitats autònomes (CA) i «amb la possibilitat d’establir altres mesures de protecció dins del seu àmbit de competència». No va aclarir, però, si l’executiu introduirà les modificacions que li demanen els grups nacionalistes i independentistes, que reclamen que la llei protegeixi el català, basc i gallec blindant percentatges per a les plataformes digitals.

Malgrat que es preveia que obtingués el vistiplau del govern espanyol aquesta setmana, el Consell de Ministres ha deixat per a més endavant l’aprovació de la nova Llei de l’Audiovisual, que ha de transposar la directiva europea i incloure quotes de protecció al cinema europeu.

Fonts de la Moncloa van explicar que el document encara no està enllestit i que en aquest moment s’està treballant per portar-lo al Consell de Ministres en qüestió de setmanes. Dilluns El Periódico va publicar que el projecte de Llei que el Govern té sobre la taula no inclou la protecció del català a través de quotes específiques en les plataformes de vídeo a demanda, com ara Netflix o HBO. El text de l’avantprojecte estableix que «com a mínim el cinquanta per cent de la quota prevista» per a obres europees -un 30% del total- s’ha de reservar a «obres en la llengua oficial de l’Estat o en alguna de les llengües oficials de les Comunitats Autònomes». El text no indica un percentatge específic per al català.

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, va reclamar al juliol que dins del percentatge reservat a l’obra europea hi hagués un percentatge per al català del 30%, ja que sense una especial protecció la llei pot ser «letal per a la llengua». Ahir, Vilagrà va confiar que el govern espanyol introdueixi modificacions a la Llei Audiovisual perquè inclogui «quotes clares» per al català: «Ens ho juguem tot amb el català als pròxims anys», va sentenciar. La consellera va recordar que el Govern de la Generalitat i el de l’Estat fa «setmanes» que estan negociant aquesta qüestió, i els contactes s’han intensificat en les últimes hores. Vilagrà va afirmar que el seu govern està parlant de manera «constant» amb membres del govern espanyol sobre aquesta qüestió.