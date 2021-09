Com escrivia recentment l’International Crisis Group en una anàlisi sobre les Nacions Unides i el seu futur, l’organització «cada vegada es veu més marginal en la gestió de crisis internacionals» i, tot i així, «té un paper decisiu en gestionar un ambient internacional inestable». Però, a més, l’ONU exerceix un paper important posant les nacions davant el mirall. Això és el que va fer ahir en el seu discurs per obrir el debat anual de l’Assemblea General de l’ONU António Guterres. I la imatge que ha reflectit el secretari general és demolidora. «Ens trobem al caire d’un abisme i movent-nos en la direcció equivocada. El nostre món mai ha estat més amenaçat o dividit. Ens enfrontem a la cascada de crisis més gran en les nostres vides», va assegurar el portuguès, a qui no li va faltar on elegir per avalar la seva anàlisi. Va fer referència, per exemple, a la pandèmia, la crisi climàtica i l’«agitació» a l’Afganistan, Etiòpia i el Iemen.