Les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) demanen al Departament d’Educació que revisi l’ús de les mascaretes als centres educatius, on són obligatòries per als alumnes a partir dels 6 anys, i que «les elimini en la mesura del possible».

En una roda de premsa, la presidenta de l’aFFaC, Belén Tascón, va advertir que aquesta mesura de la covid-19 afecta la «salut emocional i física» dels infants i que té «impacte en l’aprenentatge, sobretot en les etapes més primerenques».

D’altra banda, l’aFFaC també va criticar el fet que s’hagi modificat el decret llei per poder cedir les dades de vacunació a les direccions dels centres perquè considera que pot generar «situacions de discriminació» entre els alumnes vacunats i els que no ho estan.

L’aFFaC considera que la cessió de dades de vacunació als centres educatius implica quees creï un «registre administratiu» de les persones que estan vacunades i de les que no, va afirmar Tascón en la roda de premsa que va fer ahir la federació per valorar l’inici de curs.

L’entitat defensa que les dades sanitàries, que són extremadament sensibles, només poden estar en mans del Departament de Salut i alerta que «qualsevol transferència intencionada o accidental pot posar en perill el dret fonamental de la privacitat».

Segons l’aFFaC, fer servir aquestes dades per tal d’aplicar mesures diferenciades entre els alumnes en un mateix grup «pot provocar que s’assenyali i s’estigmatitzi» els infants que no han estat vacunats, una decisió que depèn sobretot de les famílies més que no pas dels menors, van recalcar.

Per aquest motiu les associacions demanen al Departament d’Educació que busqui altres mecanismes per tal de gestionar els contactes quan en un grup classe hi hagi un alumne positiu de covid-19.