L’Audiència de Barcelona ha rebutjat el recurs de la Fiscalia i ha avalat la investigació d’una operació de compravenda de petroli entre companyies russes i xineses vinculada a Josep Lluís Alay, assessor de Carles Puigdemont, davant les sospites que va poder ser «una pantalla de finançament il·legal». En una interlocutòria, la secció 21a de l’Audiència de Barcelona ha desestimat el recurs de la Fiscalia per demanar que s’arxivés aquesta peça separada del cas Volhov, de presumpte desviament de fons a l’entorn de Puigdemont, per considerar que es tractava d’una investigació «prospectiva». El titular del jutjat d’instrucció 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, relaciona Alay, cap de l’oficina de Puigdemont, amb l’empresari rus Alexander Dmitrenko, a qui el Ministeri de Justícia va denegar la nacionalitat espanyola per la seva presumpta vinculació amb els serveis d’intel·ligència russos. Segons el jutge, que basa els seus indicis en informes de la Guàrdia Civil, l’operació de compravenda de petroli va ser possibilitada per persones vinculades a empreses de Dmitrenko i en la mateixa va intervenir Artem Lukoyanov, fill adoptiu de Vlasilav Shurkov, sobrenomenat el ‘cardenal gris’, un influent exassessor personal de Vladimir Putin. El jutge creu que aquesta operació és similar a una altra efectuada per Rússia a favor d’una empresa vinculada a Matteo Salvini que va servir per finançar il·legalment la Lliga Nord.