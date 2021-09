Tot el que hi ha avui a l’oest de La Palma, demà podria deixar d’existir. Les poques imatges que l'ull pot captar són els últims vestigis de tota una vida per als veïns de Todoque (1.279 habitants) i Tacande (704), que contemplen sense poder fer-hi res com les memòries d’una vida es calcinen en roca basàltica a milers de graus de temperatura. La lava que emergeix del volcà de Cumbre Vieja avança a pocs centímetres per hora. Amb tanta parsimònia que les famílies de la zona durant el matí encara van tenir temps de rescatar algunes de les seves pertinences més preuades abans que quedessin sepultades per sempre tan sols unes hores després.

En l’encreuament de La Laguna, on la població va ser desallotjada des de l’esclat del volcà diumenge passat, la Guàrdia Civil escorta uns quants a les seves vivendes, algunes de les quals amenaçades per una llengua de foc que al matí es trobava a menys de 30 metres, però a la tarda ja ho recobria tot totalment. L’adrenalina corre per les venes dels veïns mentre recullen roba, fotos, dispositius electrònics i eines que puguin ajudar-los a refer la seva vida.

Cases engolides per la lava

La lava que emana del volcà cobreix 106 hectàrees i ja ha engolit al seu pas 190 vivendes , però les autoritats esperen que en siguin un miler. Aquest càlcul el va fer ahir el programa d’emergències per satèl·lit de la Unió Europea Copernicus, que al matí va publicar una imatge presa pel satèl·lit Sentinel 2 i que reflectia la situació a les 19.50 hores de dilluns.

Ríos de lava en #LaPalma a vista de dron. Mucho ánimo a todos los vecinos desalojados ante la evolución del volcán. #ÁnimoLaPalma pic.twitter.com/l2qCmip32S — 😷Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) 21 de septiembre de 2021

Per part seva, la Aemet va publicar les imatges captades en bucle pel satèl·lit Meteosat en les quals s’adverteix el plomall de fum que s’observa des de l’espai produït per l’erupció volcànica.

Els tècnics del Pla de Prevenció de Risc Volcànic de Canàries Pevolca havien calculat que la lava havia destruït un centenar d’habitatges però no havien pogut precisar el nombre, ja que es tracta, moltes vegades, d’habitatges disseminats.

L’erupció volcànica va començar diumenge passat amb dues fissures separades uns 200 metres però dilluns a la nit va sorgir una nova boca eruptiva a la rodalia del poble de Tacande, a El Paso, la qual cosa va obligar a ampliar les evacuacions. Fins ahir les persones evacuades de casa seva arribaven a 5.500.

Segons la informació rebuda pel comitè director del Pla Especial de Protecció enfront de Risc Volcànic de Canàries (Pevolca), la nova boca del volcà s’ha obert a uns 900 metres de la principal, per la qual cosa s’ha demanat a la població que també s’allunyi d’aquest lloc. Dilluns a la tarda, el moviment de lava s’havia alentit i no va arribar al mar com era previst. La reducció del moviment de lava es va veure acompanyada d’una disminució del tremolor però els tècnics van advertir que no significa una reducció de l’activitat eruptiva, sobretot si es té en compte que s’està a l’inici de l’esdeveniment volcànic.