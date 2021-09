Les persones amb càncer tenen una resposta immunitària adequada a la vacunació contra la covid-19 i no experimenten més efectes secundaris que la població general, segons estudis presentats al Congrés anual de la Societat Europea d’Oncologia Mèdica (ESMO 2021), on a més s’assenyala que la dosi de reforç pot millorar la resposta immunitària en pacients amb càncer sense protecció suficient després segona dosi.

Com que els pacients amb càncer van ser exclosos dels assajos clínics per desenvolupar les vacunes i fonamentar la seva autorització d’ús, les qüestions de si les vacunes són segures en aquesta població vulnerable i si proporciona una protecció adequada contra les formes greus de covid-19 a les persones el sistema immunològic de les quals pot estar afeblit per medicaments contra el càncer fins ara s’havia deixat oberta. «El congrés anual de l’ESMO, celebrat per segon cop en format virtual, ha dedicat esforços significatius per fer de la covid una prioritat. El fet que haguem rebut més de 90 resums sobre el tema, amb excel·lents dades, és una clara demostració que això era el correcte», va afirmar el director mèdic de l’ESMO, George Pentheroudakis.

Un dels estudis va inscriure 791 pacients de diversos hospitals als Països Baixos en quatre estudis diferents grups que comprenen individus sense càncer, pacients amb càncer tractats amb immunoteràpia, pacients tractats amb quimioteràpia i finalment pacients tractats amb una combinació de quimioimmunoteràpia, per a mesurar les seves respostes a la vacuna de dues dosis de ARNm-1273 de Moderna.