Un jutge de Barcelona ha condemnat a penes de fins a un any i vuit mesos de presó dos independentistes per agredir, a puntades de peu i amb un puny americà, dos guàrdies civils fora de servei que al setembre del 2018 participaven en una manifestació convocada per l’associació policial Jusapol. En la seva sentència, el titular del jutjat penal número 28 de Barcelona condemna a una pena d’un any i vuit mesos de presó un dels processats, que portava el puny americà, i a vuit mesos el seu company i els obliga a indemnitzar amb 360 euros els agents ferits.

L’agressió va tenir lloc en una manifestació convocada per Jusapol el 29 de setembre del 2018 al centre de Barcelona per exigir millores salarials per a la policia nacional i la guàrdia civil, una mobilització que va derivar en incidents i en càrregues dels Mossos d’Esquadra contra els manifestants independentistes que intentaven boicotejar la marxa.