«Diverses setmanes, si no uns quants de mesos»: aquesta és la possible duració que podria durar l’erupció volcànica de La Palma, segons ha explicat el director de l’Institut Vulcanològic de les Canàries, Nemedio Pérez.

La durada de l’erupció dependrà, segons ha indicat Pérez en una entrevista a la cadena SER de la quantitat de magma que s’ha acumulat en el volcà. «La bossa que pot estar a tres o cinc quilòmetres de profunditat està connectada amb una altra bossa a 20 o 30 quilòmetres, per la qual cosa la retroalimentació de la que està a més profunditat sobre la més superficial podria fer que l’erupció s’allargui», ha afegit el director de l’Institut Vulcanològic.

Així mateix, ha explicat que per predir el final d’aquest episodi és important estudiar les emissions de diòxid de sofre que es vagin registrant. «El primer dia hem calculat entre 6.000 i 9.000 tones, una quantitat raonable, les hem vist més grans, i una tendència descendent serà indicatiu que l’erupció va minvant; quan passin 48 sense cap emissió de diòxid de sofre, podem donar-la per finalitzada», ha indicat Nemesio Pérez.

Quant a l’avenç de la lava, ha admès que se’n pot veure el recorregut i que, per això, no és probable que provoqui «pèrdua de vides humanes», tot i que ha reconegut que calcinen «tot el que no es mogui». «És un sentiment agredolç, perquè es tracta d’un espectacle de la naturalesa sense comparació, però molt trist perquè les persones que han treballat tota la seva vida veuran com l'erupció els farà perdre tot», ha reconegut.

Així mateix, ha dubtat que l’erupció pugui canviar l’orografia de La Palma. «L’illa està feta per milers d’erupcions volcàniques. En aquest cas s’afegirà alguna capa més. Tot i això, si les colades arriben al mar, l’illa es podria estendre uns quants metres quadrats més».