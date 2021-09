Els majors de 90 anys podran rebre la dosi addicional de la vacuna contra la covid en les properes setmanes. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha indicat que aquest és un tema que s'està discutint a la Ponència de Vacunes i la vacunació de gent més gran que no viu en residències serà una "actuació que arribarà en les properes setmanes".

A partir d'aquí, s'aniria baixant a les següents franges de gent gran. El doctor Julià Blanco, investigador de l'IrsiCaixa al Campus Can Ruti i que ha acompanyat Cabezas en la roda de premsa, ha dit que el "següent pas" de la tercera dosi serà administrar-la en els majors de 65, si bé ha deixat clar que hi ha consens científic que no és necessària en la població general.

La setmana passada es va començar a vacunar amb la tercera dosi les persones que viuen en residències. Abans, s'havia aprovat administrar-la en les persones greument immunodeprimides.