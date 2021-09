Catalunya suavitza des d'aquest dijous les restriccions contra la covid, de manera que totes les activitats, com la restauració, cultura, oci i esports, allarguen el seu horari límit d'obertura de les 00.30 hores a la 1 de la matinada, mentre que les terrasses de les discoteques -els interiors podran obrir fins a les 03.00.

Aquestes són les restriccions vigents a Catalunya des d'aquesta passada mitjanit i fins al 29 de setembre:

ACTIVITATS SOCIALS

Sense límit de persones a les reunions i trobades familiars i de caràcter social, encara que el Govern recomana que no se superin les deu.

També s'aconsella portar la mascareta sempre, tant en interiors com en exteriors, quan hi hagi interacció amb no convivents.

Prohibit fumar en activitats de més de 1.000 persones a l'aire lliure.

Les manifestacions poden ser en moviment i amb capçalera, encara que amb distància de seguretat, control d'aforament, mascareta i higiene de mans.

Els castells estan autoritzats de nou, amb mesures de seguretat: màxim de 160 persones en les construccions, amb l'obligació de portar mascareta i estar vacunat o, en el cas dels més petits, un test d'antígens negatiu.

HORARIS

Totes les activitats han de finalitzar com a màxim a la 1 de la matinada, amb 30 minuts addicionals per desallotjar locals.

Es manté el tancament de l'oci nocturn interior, amb l'excepció de terrasses, que en aquest cas podran operar encara que sense pista de ball fins a les 3 de la matinada, també amb 30 minuts addicionals per a la sortida.

AFORAMENTS

En cinemes, teatres, auditoris o similars, l'aforament màxim és del 70 %, amb un límit que s'amplia a 4.000 persones a l'aire lliure i es manté en 3.000 assistents en interior.

Estadis amb una capacitat superior a 10.000 persones -com el Camp Nou-, al 40% d'aforament permès, mentre que en el cas de pavellons amb les mateixes característiques és del 30%.

Quant a les competicions esportives amb format més reduït, l'aforament és del 70%, amb un màxim de 4.000 persones a l'aire lliure i 3.000 a l'interior.

Actes religiosos i cerimònies civils, sense limitacions d'aforament.

En la restauració, capacitat del 100% en l'exterior i 50% a l'interior, amb un màxim de 6 persones per taula a l'interior i 10 en les terrasses, amb 2 metres de separació entre comensals de taules diferents a l'interior i 1,5 en cas d'exterior i terrasses.

Limitació del 70 % d'aforament en petit comerç, establiments i centres comercials i mercats no sedentaris, així com en equipaments cívics, salons i joc i congressos.

EDUCACIÓ

Presencial al 100% en guarderies i en tota l'etapa educativa i, en l'àmbit universitari, aforament del 70% a les classes teòriques.

TREBALL

Es recomana als titulars dels centres de treball, públics i privats que adoptin mesures per a la reincorporació progressiva de la presencialitat en els llocs de treball i que fomentin l'ús del teletreball quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible.