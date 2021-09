Catalunya ha aconseguit baixar dels 500 contagis diaris de covid i la mitjana de diagnòstics confirmats per PCR o test d’antígens s’ha situat en 408 al dia durant l’última setmana, mentre que la mortalitat segueix baixant tot i que encara s’han registrat sis morts diàries els últims 7 dies.

Segons les dades d’incidència actualitzades ahir pel Departament de Salut, hi havia 553 pacients hospitalitzats per covid, 30 menys que dimarts, dels quals 197 són a l’UCI, tres més que la vigília, 125 d’ells intubats i 22 de connectats a ECMO (oxigenació extracorpòria), una xifra de crítics que no es donava des de l’11 de juliol.

El nombre de morts des de l’inici de l’epidèmia puja a 23.849, amb vuit morts notificades les 24 hores anteriors, mentre que els últims set dies hi ha hagut 44 defuncions per covid, una mitjana de 6 òbits diaris per la malaltia, xifra que baixa molt a poc a poc i que s’ha situat en un nivell de mortalitat similar al que es va registrar la setmana del 9 de juliol passat. El risc de rebrot (EPG), índex que mesura el potencial de creixement de l’epidèmia, era ahir de 68 punts, dos menys que dimarts, un risc moderat que no es donava des del 9 de juliol de l’any passat, quan es va superar la primera onada.

La velocitat de propagació del virus (Rt) a Catalunya era ahir de 0,85, com abans-d’ahir, cosa que vol dir que cada 100 infectats contagien una mitjana de 85 persones. Amb tot, hi ha ciutats que superen l’Rt d’1 i n’hi ha que se situen per sobre del 3,8, com Olot, i quatre, entre les quals Olesa de Montserrat, on és del 2.

Des de l’inici de l’epidèmia, 982.191 persones han estat diagnosticades de covid per tot tipus de proves a Catalunya, 781 d’elles dimarts, mentre que els últims 7 dies han estat 2.862 els diagnosticats per PCR o test d’antígens (TA), una mitjana de 408 diaris, unes xifres que no es donaven des del 5 de juliol del 2020.