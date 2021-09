Els furts han crescut el 22,9% durant el primer semestre d’aquest any a Manresa i la xifra ja frega el mig miler de casos. Si es tenen en compte la suma de furts i els robatoris, en canvi, l’increment se situa en el 10,8%, una xifra molt més moderada ja que els fets qualificats estrictament com a robatoris s’han reduït en el darrer mig any.

En l’anàlisi concret de les xifres, el furt és el tipus de sostracció més denunciada a la capital del Bages amb un total de 488 casos al llarg del primer mig any. Són el 22,9% més que el mateix període de l’any passat quan n’hi va haver 397 casos segons publica el portal de criminalitat del Ministeri de l’Interior, que recull les dades de tots els cossos policials. Cal tenir en compte que durant bona part del primer semestre de l’any passat hi va haver el confinament domiciliari i molta menys gent al carrer.

Pel que fa als robatoris amb violència o intimidació, la xifra es manté molt similar a la dels primers sis mesos del 2020. Enguany, fins al 30 de juny se n’havien denunciat 81 enfront dels 85 que es van denunciar durant el mateix període de l’any passat, és a dir tan sols quatre menys.

Pel que fa als robatoris amb força, que són aquells que provoquen danys materials però no contra les persones, se n’han denunciat un total de 89. Són el 22,6% menys que els 115 denunciats entre el gener i el juny de l’any passat. Malgrat aquest descens, però, s’han incrementat lleugerament el robatoris d’aquest tipus que s’han produït a l’interior d’habitatges de la ciutat ja que s’ha passat de 53 a 56.

Un dels tipus de delicte que provoquen més alarma i també generen més sensació d’inseguretat juntament amb els robatoris a domicilis, són aquells en els quals hi ha violència o intimidació que es produeixen a la via pública. Aquests delictes inclouen les estrebades que són un del tipus de delictes que en aquestes últimes setmanes s’estan produint reiteradament a la capital del Bages. Segons les dades corresponents al mes d’agost, en aquest cas facilitades pels Mossos d’Esquadra, la xifra d’aquests robatoris és similar a la de l’agost del 2019, l’últim d’abans de la pandèmia.

En concret, durant l’agost d’aquest any se n’han denunciat un total de 21 mentre ara fa dos anys hi va haver 23 denúncies per robatoris d’aquest tipus. Al llargt de l’agost del 2020, en canvi, la xifra va ser sensiblement inferior a la d’enguany i a la de l’any precedent i només es van denunciar 15 robatoris amb violència o intimidació en carrers de Manresa.