Davant de l’actual situació, amb un creixement de la sensació d’inseguretat a Manresa, el primer que posa sobre la taula el president de la Federació d’Associacions de Veïns de Manresa, Toni Erro, és la situació que hi havia ja abans del confinament.

Erro recorda que el 2019, van transcendir diversos casos d’agressions i abusos sexuals a la ciutat i també, a final d’aquell any i a principis del 2020, hi va haver una onada de robatoris a comerços del centre de la ciutat. Poc després, va venir el confinament i «amb les restriccions, van quedar soterrats tots un delictes que ara tornen a sortir». Aquest era, segons Erro «el moment per preparar-se per tot això i per aquest repunt».

La FAVM ha creat aquest setembre una comissió específica de seguretat ja que és un tema que en aquests moments afecta tots els barris de la ciutat ja que per part de totes les associacions de veïns, diu, s’ha expressat «neguit» per temes relacionats amb la seguretat.

Aquesta comissió, diu, Erro,té una voluntat continuista amb voluntat de reunir-se amb els agents socials i entitats de la ciutat. De moment, ja ha demanat ja una reunió amb l’alcalde Manresa Marc Aloy i el regidor de seguretat ciutadana Joan Calmet, tot i que fins ara, diu, no han rebut resposta.

Pel que fa a la possible reunió, Erro avança que ara «ja no ens serveixen respostes com les del 2018, quan deien que hi havia delinqüents que venien de Barcelona» ni tampoc que donin «respostes infantils» o que «es tregui importància a aquest tema perquè és cabdal».

En aquest sentit remarca també, que «la seguretat és allò que permet que passin la resta de coses». I com a exemple explica que «si no tenim seguretat, no s’instal·larà comerç i tampoc ningú vindrà a comprar».