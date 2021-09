El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, va dir ahir que el Govern té intenció de portar els pressupostos catalans al Parlament a mitjans d’octubre, d’aquí a unes tres setmanes. En una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, Giró també va recordar que, per aprovar-los, caldrà arribar a acords amb formacions que no formin part de l’executiu. En aquest sentit, va remarcar que «l’únic escenari» que preveu és el d’arribar a un acord amb la CUP, amb qui va assegurar que ja ha mantingut reunions que «han anat bé».

En la mateixa entrevista, Giró també va parlar de l’ampliació del Prat, un projecte que considera que es va presentar sota «molts dubtes» i amb «poc temps» per estudiar-ne l’impacte.

El conseller va remarcar que l’acord dels pressupostos ha de reflectir la majoria independentista al Parlament, i creu que totes les formacions faran «el màxim esforç» per posar-se d’acord. Giró també va detallar que el Govern ha mantingut reunions amb el PSC i En Comú Podem, tot i que les ha descartat per a l’aprovació dels comptes.

Encara en línia amb l’elaboració dels pressupostos, Giró va assegurar que no apujarà els impostos a Catalunya, però sí que va anticipar «alguns retocs» per beneficiar els col·lectius amb menys recursos. «La pressió fiscal no pujarà, però estem treballant perquè hi hagi bones i justes notícies per a les rendes més baixes», va explicar. També va voler remarcar que la pressió fiscal al país continua sent baixa en comparació de la mitjana europea, però va recordar que és superior a la de Madrid. En aquest sentit, va demanar un cop més que es resolgui la situació de dèficit fiscal.

Per altra banda, va insistir en la necessitat que el Govern espanyol descentralitzi la gestió dels fons europeus per accelerar la recuperació postpandèmia. Giró va afegir que la intenció del Govern és seleccionar deu projectes «transformadors» vinculats a àmbits com la digitalització, la sostenibilitat, l’automoció i la formació.

Quant al projecte d’ampliació de l’aeroport del Prat, el conseller considera que Aena hauria d’haver-lo presentat amb un marge de temps molt més ampli. «Si Aena té ganes de fer les coses bé, el que s’ha de fer és parlar-ho tot amb temps; avui dia no es pot fer una inversió amb els seus dubtes», va comentar. També va assegurar que allargar una pista a l’aeroport «no et garanteix que sigui un hub internacional». Novament, Giró va defensar que sigui la Generalitat qui gestioni l’aeroport del Prat i va recordar la necessitat de preservar l’espai de la Ricarda, per on era previst que s’allargués la tercera pista.

Giró va dir que havia demanat no formar part de la taula de diàleg entre el Govern espanyol i la Generalitat, i va argumentar que la taula s’ha fet per parlar «d’amnistia i autodeterminació», i considera que aquesta tasca no li pertoca. «Una cosa és governar el país i l’altra és la negociació política, on penso que hi ha d’haver gent que s’hi dediqui explícitament», va comentar.