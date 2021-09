Els Mossos d’Esquadra estan investigant la mort d’una persona que va aparèixer calcinada a l’interior d’un vehicle a Albinyana (Baix Penedès). Els fets van passar dimarts pels volts de la mitjanit, quan una trucada va alertar d’un incendi en aquesta localitat. Quan els bombers van arribar als lloc dels fets van constatar que es tractava de l’incendi d’un vehicle i van informar als Mossos que a l’interior hi podria haver el cos d’una persona. En arribar al lloc, els agents van corroborar que dins del cotxe incendiat hi havia un cadàver calcinat. La persona morta es trobava dins del maleter, segons van confirmar fonts pròximes a la investigació. L’autòpsia determinarà les causes de la mort i si la víctima és un home o una dona, si bé les mateixes fonts apunten que molt probablement es tracti d’un home. La policia científica ha pres mostres del lloc on ha aparegut el vehicle, en un camí rural a tocar de la C-51, una carretera molt transitada que uneix Valls i el Vendrell. Segons va poder saber l’ACN, el cotxe pertanyeria a un veí de la capital del Baix Penedès d’origen marroquí. El cas podria estar relacionat amb un assumpte de drogues. De fet, el titular del vehicle té antecedents per aquest delicte.