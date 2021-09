Un estudi internacional amb la participació de la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, IrsiCaixa i el Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol ha permès demostrar administrar el medicament antiviral per via endovenosa Remdesivir els 3 dies posteriors al diagnòstic de covid-19 redueix en un 87% el risc d’hospitalització i mort en persones susceptibles de tenir la malaltia de manera severa. L’administració del medicament també ha disminuït en un 81% el nombre de visites mèdiques per la malaltia i els seus efectes adversos s’han reduït del 7,1% en els pacients que no van rebre tractament al 3,6% en els pacients que sí que van rebre l’antiviral.

A l’estudi hi han participat 562 persones no vacunades amb alt risc de passar la covid-19 de manera severa per diferents motius (diabetis, obesitat o hipertensió), que s’han dividit en dos grups: un que ha rebut Remdesivir tres dies seguits just després del diagnòstic de covid i l’altre que ha rebut placebo. A tots els participants se’ls ha fet un seguiment durant 28 dies i s’ha valorat si havien requerit hospitalització. Així, l’equip investigador ha pogut demostrar que el Remdesivir actua prevenint el progrés de la malaltia i redueix un 87% el risc de desenvolupar una malaltia greu que requereixi hospitalització o, fins i tot, pugui provocar la mort.