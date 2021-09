L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha posat límits més estrictes per considerar perillós per a la salut l’aire contaminat. En la nova guia de qualitat de l’aire publicada ahir, l’OMS fixa com a perillosos límits que fins ara considerava segurs.

Es tracta de la primera actualització que fa l’OMS sobre els límits de contaminació des de l’any 2005. En aquesta revisió, l’organisme internacional ha ajustat a la baixa gairebé tots els nivells de referència de qualitat de l’aire i adverteix que la superació d’aquests límits s’hauran d’associar a riscos significatius per a la salut de les persones. La major rebaixa és del diòxid de nitrogen, que descendeix dels 40 micrograms per metre cúbic actuals a 10.

En el cas de les partícules també es redueix el límit. Així, pel que fa a les PM2,5 cau de 10 micrograms per metre cúbic a cinc. En el cas de les més grans, les PM10, el límit passa de 20 micrograms per metre cúbic a 15.