El Pla Especial d’Emergències per Risc Volcànic de les Canàries (Pevolca) intensificarà el dispositiu davant la previsible arribada al mar aquesta mateixa tarda de la lava que surt de Cumbre Vieja, el volcà de La Palma, davant la possibilitat que generi explosions i emissions de gasos nocius.

Capitania Marítima ja ha establert un perímetre d’exclusió per mar des del sud per la Punta del Pozo (Puerto Naos) fins al nord per la platja de Las Viñas (Tazacorte) i el paral·lel a la costa a mitja milla nàutica del litoral, mentre que per terra les forces de seguretat impediran l’accés.

El comitè director del Pevolca informa que al llarg d’aquest dilluns s’ha procedit a desallotjar 40 vivendes a Tazacorte, ja que les colades de lava s’endinsen al municipi seguint el seu camí cap al mar, cosa que eleva la xifra provisional d’evacuats entorn de les 5.500 persones.

En constant alerta

Es manté activa l’alerta per incendis forestals, per a la qual cosa estan mobilitzats tant bombers com brigades forestals de diferents administracions i la Unitat Militar d’Emergència (UME), acompanyant la colada i controlant el perímetre.

El comitè científic del Pevolca continua recomanant un radi d’exclusió de dos quilòmetres al voltant dels centres d’emissió per minimitzar el risc d’impacte de piroclasts i l’exposició a gasos tòxics. També recorda als ciutadans que no s’han d’acostar a les colades de lava pel risc d’exposar-se als gasos emesos, possibles despreniments i altes temperatures.

Els nuclis més vulnerables fins al moment per l’avenç de la lava han sigut El Paraíso i Todoque (Los Llanos de Aridane), tot i que les colades de lava s’endinsen a Tazacorte i es preveu que arribin a la costa en unes hores.

Els experts van informar el comitè de direcció del Pevolca, al qual va assistir el president del Govern, Pedro Sánchez, que l’erupció continua mostrant el mateix estil eruptiu: dues fissures alineades de nord a sud i separades entre si uns 200 metres, amb diversos punts d’emissió.

Gasos nocius per a la salut

La temperatura superficial de la lava emesa arriba als 1.113 graus centígrads i per ara es constata la formació d’un con principal. També s’estima que els gasos volcànics emesos puguin arribar als 3.000 metres d’altura.

Així, s’han realitzat les primeres estimacions d’emissió de diòxid de sofre (SO2) a l’atmosfera per aquest procés eruptiu, i ha arribat a taxes d’emissió entre 6.000 i 9.000 tones diàries.

Des de l’erupció es va observant una disminució de la sismicitat, tot i que continuen registrant-se alguns moviments de magnitud inferior a les observades ahir, malgrat que no es descarta que hi hagi terratrèmols. Així mateix, es constata que les deformacions continuen registrant-se, principalment a la zona més pròxima a l’erupció, i s’arriba a una deformació acumulada màxima de 20 centímetres.

Quant a les condicions meteorològiques es preveu que el vent en superfície sigui del nord-est amb una intensitat entre 15 i 30 quilòmetres per hora. En nivells superiors (entre 1.000 i 3.000 metres), el vent es preveu de nord-oest entre 20 i 25 quilòmetres per hora.

Sota vigilància

Fora d’això, Pevolca informa que prossegueixen els treballs de modelització numèrica de l’extensió emanacions de lava i el monitoratge de la velocitat d’avanç de les colades i la seva extensió.

A més, es continua amb el monitoratge diari de l’emissió de diòxid de sofre procedent dels focus eruptius mitjançant sensors òptics remots muntats en helicòpter i la composició química dels fums mitjançant sensors multigas.

El comitè científic està coordinat per la Direcció General de Seguretat i Emergències del Govern de les Canàries i l’integren representants de l’Institut Geogràfic Nacional (IGN), Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), Institut Volcanològic de Canàries (Involcan), Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME), Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), Institut Espanyol d’Oceanografia (IEO), Universitat de La Laguna i Universitat de Las Palmas de Gran Canaria.

També s’ha reforçat el seguiment continuat de l’activitat i es comunicarà qualsevol canvi significatiu que s’observi.

Finalment, el Pevolca recorda que la població ha d’estar atenta als comunicats de les autoritats competents en Protecció Civil, a través dels canals oficials i els mitjans de comunicació, així com que seguir les instruccions i col·laborar durant les evacuacions, mantenir la calma i no propagar rumors infundats. També aconsella protegir-se de la cendra volcànica.