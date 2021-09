El nombre d’alumnes confinats a Catalunya per ser positius o contacte estret segueix a l’alça i ahir era de 5.955 (5.006 dimarts), als quals se sumen 266 docents i personal d’administració i serveis (224 dimarts) i 9 de personal extern (10 dimarts), segons les dades facilitades pel Departament d’Educació a través de l’aplicació Traçacovid.

Segons l’aplicació, elaborada a partir de la informació que ofereixen els mateixos centres educatius, ahir hi havia 157 (133 dimarts) centres escolars amb grups d’alumnes confinats, la qual cosa suposa el 3,08% del total.

En aquests centres hi ha 206 (171 ahir) grups-classe d’alumnes confinats (0,29% del total de 72.000 grups creats a tot Catalunya) i són en gran part de les comarques catalanes de Girona, Barcelona i Tarragona. A les de Lleida, hi havia centres amb grups confinats a la comarca del Segrià (9 escoles) i a la de la Vall d’Aran (1 centre), i la resta se salva de moment de tenir alumnes i personal docent i auxiliar confinat per covid.

Cap guarderia, escola de primària o institut català ha hagut de tancar totalment a causa de l’afectació per covid-19, segons el Departament d’Educació.