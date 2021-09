El dispositiu Tremall, un pla d’actuació conjunt entre els Mossos d’Esquadra, la Policia Local i la Policia Nacional a Manresa, s’ha activat, de nou aquesta setmana, segons han explicat fonts policials a Regió7.

Aquest dispositiu ja es va portar a terme a finals del mes de juliol i a principi d’agost després que es detectés un repunt de furts, robatoris amb violència i intimidació a la via pública i també de robatoris a l’interior de vehicles a Manresa.

Un dels principals objectius d’aquesta acció coordinada entre els tres cossos policials és actuar contra lladres reincidents, segons explicava a Regió7 el passat 8 de setembre el cap de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) del Bages, Enric Gerónimo.

En aquell moment, el mateix Gerónimo ja va explicar que el desplegament d’aquest operatiu, que suposa un important increment de la presència policial al carrer, té un cost molt alt pels recursos que s’hi han destinar motiu pel qual no es podia mantenir d’una forma constant en el temps. Malgrat aquesta circumstància, el comandament policial no descartava tornar-lo a posar en marxa si era necessari tal i com finalment s’ha fet aquesta setmana a Manresa.